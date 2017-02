Kom deg ut-dagen på Øvreeide Gard vart stor suksess

Det vart fulltreffar på første forsøk for både Os Turlag og for familien Øvreeide då dei sundag arrangerte aktivitetsdag på garden.

Det var skyting med pil og boge, barkebåt-segling, fjellklatring, riding på hest og fleire andre aktivitetar som samla meir enn 100 osingar på Øvreeide sundag ettermiddag.

- Det er første gongen me gjer noko slikt, og såleis veldig kjekt at oppmøtet vart såpass bra, sa Helene Øvreeide, dotter av bonden sjølv, Tore Øvreeide.

Glimrande til føremålet

Representantar frå Os Turlag var vel nøgde med at folk såg ut til å kosa seg, og at garden fungerte så godt til føremålet.

- Når snøen glimrar med sitt fråvær, måtte me finna på noko anna. Og me ser at dei har lagt det veldig fint til rette her for nettopp denne typen aktivitetar. Når me i tillegg får verva nokre medlemmer, er det heilt strålande for oss, sa Arvid Øvreeide frå Os Turlag - og i same slengen nemnt - frå nabogarden i Hegglandsdalen.

Arrangementet som Os Turlag stod i spissen for, var ein del av Den Norske Turistforenings nasjonale turdag.

Lokkar med dyr til våren

Med ungar i fjellveggen, i leik langs vatnet eller på trehjulsyklar kunne dei vaksne trekkja seg tilbake med ein kopp kaffi eller grilla ei pølse på bålet.

- Det er eit godt høve for oss å visa fram kva me har her. Me vonar på at dette kan vera starten på meir slik aktivitet framover. Til våren får me dyr på garden også, og det har me tru på at vil trekkja folk. Høve til å fiska er det også, fortel Helene Øvreeide.

Garden er godkjent Inn på tunet-gard, og har tilbod for både barnehagar, føreskuleborn, arbeidstrening og for eldre.