Feira 70-årsjubileum i Os

Det er ikkje verst når 15 frå konfirmantkullet anno 1946 møter opp for å feira 70-års jubileum. Samankomsten fann stad på Halhjem Kafé søndag 14. august.

Dagny Gjerde (84) er ei sprek og oppegåande dame, og på eige initiativ tok ho på seg oppgåva med å samla så mange frå 1946-kullet som mogeleg til ei feiring.

- Eg kontakta dei eg kjende adressa til, og håpa at fleire skulle koma til då «Os og Fusaposten» skreiv om saka tidlegare i sommar, seier Dagny.

- Og hjelpte det?

- Ja, det var blant anna ei som no bur i Hønefoss som hadde lese artikkelen. Ho tok turen over fjellet for å vera med, fortel ho.

Konfirmant-jubilantane møttest først i Os kyrkje, der dei også blei fotograferte. Etterpå samla dei seg i Halhjem Kafé der det vart servert middag og kaffi med kaker.