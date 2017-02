Kor kjapt er straks?

I oktober sa kommunestyret i Fusa at det ville ha fortgang i planane om ein snuplass ved Søre Fusa oppvekstsenter. Enno har ikkje mykje skjedd, og politikarane byrjar å verta svært utolmodige.

I oktobermøtet kravde kommunestyret at "teknisk drift straks set i gang naudsynte tiltak for å få sluttført reguleringsplanarbeidet ved Søre Fusa oppvekstsenter - ny snuplass bussar, investeringstiltak nr. 33."

- Kva legg ein eigentleg i ordet straks? Eg byrjar å verta svært utolmodig. I alle fall på vegner av dei borna som går på skule og i barnehage på Baldersheim. Om den dagen kjem at det skjer ei ulukke, så hjelper det ikkje å visa til problem med reguleringsplanen. Eg synest vi bør begynna å grava i morgon, sa Bjarte Samnøy (KrF).

Bjarte Samnøy (KrF) er blant politikarane som byrjar å verta svært utolmodig på vegner av born og unge i Søre Fusa.

Endra plangrensene?

Årsaka til at saka stoppa opp i utgangspunktet, var at Kystverket kom med ei motsegn til planen som låg ute på høyring sommaren 2012. Deler av reguleringsplanen kom nemleg i konflikt med fiskerihamna, som er i Kystverket si eige. Kystverket ønskte at Fusa kommune eller grunneigarane skulle overta hamna, men prisen var for høg.

I prosjektrapporten til onsdagens formannskapsmøte heiter det mellom anna at "Kystverket seier seg villig til å ha eit nytt møte på Baldersheim for å gå gjennom saka på ny. Møtetidspunkt vil bli avtalt så snart som mogeleg."

- Kystverket har ei litt anna tilnærming til saka no enn for fire år sidan, sa einingsleiar for Teknisk drift, Øystein Havsgård, i møtet.

Einingsleiaren understreka at planforslaget består av fleire delar. Den eine delen handlar om trafikksikring, den andre om å regulera inn ei båthamn. Summa summarum har Fusa kommune to alternativ:

- Å verta samd med Kystverket, eller å endra plangrensene, sa Havsgård.

Trafikksikring førstepri

Ordførar Atle Kvåle (Ap) peika på kvifor Lars Erik Dalland (H) løfta fram saka igjen i oktober, og kvifor mange av dei folkevalte no byrjar å verta svært utolmodige.

- Det er veldig synd om vi ikkje klarer å finna ei løysing på eit trafikksikringstiltak på grunn av ei fiskerihamn. Barnehage- og skuleborna lir som følgje av at det er så mykje att og fram med den hamna, sa Kvåle.

- Her har kommunestyret vore veldig tydeleg. Når det vert løyvd pengar til eit tiltak, så må ein få tiltaket gjennomført. Dette må på plass umiddelbart, understreka Mikal Leigland.

- Den enkle varianten er å endra plangrensene, sa Havsgård.

- Utolmodet som Samnøy og Leigland målber, er det semje om kring heile bordet. Trafikksikring må vera førsteprioritet, og så får vi sjå på dei andre tinga etter kvart, var oppmodinga frå ordføraren.