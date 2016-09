Køyrde rusa utan førarkort

Ein mann i 20-åra vart torsdag meldt for køyring i rusa tilstand.

Det var UP som stoppa mannen då han kom køyrande på Søfteland torsdag morgon. Her vart han beden om å avgje ein såkalla "drugtest". Då testen gav utslag, vart han sendt til legevakta for å avgje blodprøve.

- Mannen hadde heller ikkje førarkort, så denne karen vert nok meldt for to forhold - køyring i ruspåverka tilstand og køyring utan gyldig førarkort, seier Audun Hadler-Olsen ved Os lensmannskontor.