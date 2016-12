Laga den flottaste fredsplakaten

Maja Helland Soldal, som er elev ved Strandvik Montessoriskule, stakk av med den lokale sigeren i Lions-klubbane sin årlege teiknekonkurranse.

Premien er ein gåvesjekk på 500 kroner, og vinnaren tok imot prisen 20. desember

Heile klassen: Sjette- og sjuandeklasse ved Strandvik Montessoriskule er stolte av vinnaren sin.

Stolt og glad

Sjette- og sjuandeklasse var samla med både rektor og lærarar under prisutdelinga, og gjengen var tydeleg stolt og glad over Maja sin prestasjon. Det er elles fleire flinke kunstnarar i klassen, for i 2014 vann klassevenninna Mira Hannisdal Nilsen same konkurranse.

Einar Martinsen frå Lionsklubben i Fusa fekk æra av å dele ut prisen for årets flottaste fredsplakat i Fusa til Maja Helland Soldal.

Verdig vinnar

Mange flotte kunstverk kom inn og vart vurderte av ein lokal jury der Maja vart ein verdig vinnar. Dette er ein verdsomspennande konkurranse i samarbeid med FN og temaet er «Fred». Om lag 200 skular over heile landet deltar, og beste teikning frå Noreg vert sendt vidare til verds-konkurransen. I år var det ei jente frå Sørumsand som vann den nasjonale konkurransen.

Omvendt julekalender

Elevane i sjette og sjuande har i år ein såkalla «Omvendt julekalender», så dei har gjennom desember blitt godt kjende med det å drive hjelpearbeid. Det er SOS barnebyer som står bak denne kalenderen, der ideen er å gi i staden for å få. Bak kvar luke ligg ein filmsnutt med tilhøyrande spørsmål frå ulike fag, vel tilrettelagt for undervisning og læring.

"Premien" er å gjere ein jobb på fritida, og lønna vert sendt inn til denne organisasjonen for å gi eit barn ein trygg heim til jul.

Elevane lytta difor nøye då Einar Martinsen frå Lions-klubben i Fusa fortalde litt om deira arbeid. Martinsen har nett vore i Litauen med både mat, klede og julegåver som han sjølv fekk vera med ut i felt og gi til dei som verkeleg treng ei handsrekking.

Synnøve Lien

Fusa Lions