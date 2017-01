Laila Reiertsen har kasta seg på 'Lommevenn'-dugnaden

Over 20.000 strikkarar har meldt seg på Facebook-sida «Lommevenn» og strikkar for born som blir sendt i ambulanse. Laila Reiertsen er blant desse.

- Eg synest det er eit supert tiltak. Det er mange små born som av ulike grunnar opplever å måtta bli sendt med ambulanse. Opplevinga kan vera ubehageleg og skummel. Då hjelper det godt med ei lita, koseleg oppmuntring, seier Frp-politikaren frå Os.

Oppmuntringa ho snakkar om er altså ein såkalla «Lommevenn».

- Det er små, bamseliknande figurar laga av ulike hobbystrikkarar rundt om i landet. Etter det eg har høyrt er lommevenane blitt så populære at det alt er blitt etterspurnad etter fleire over heile landet, fortel Reiertsen

Ein times jobb

Heile 20.208 personar er blitt medlemer av «Lommevenn» si Facebook-side. Reiertsen kom ikkje i gang før no nyleg.

- Til no har eg strikka seks lommevener, men det vert nok mange fleire i tida framover. Med litt tempo tek det ikkje stort meir enn éin time å strikka ein enkelt figur, seier ho.

Ho håpar fleire i Os heng seg på dugnaden.

- Trenden er blitt ganske stor på Austlandet, men her vest har det framleis ikkje teke heilt av. Eg håpar fleire osingar hiv seg med etter kvart. Eg kjennar mange som er flinke til å strikka, som sikkert kunne gjort ein fin innsats, seier Reiertsen.

Ho presiserer at det er viktig at ein først melder seg på Facebook-sida.

- Der finn ein oppskriftene. I tillegg finn ein kontaktpersonane som formidlar «Lommevennene» til dei ulike ambulanse-stasjonane.

Starta ved nyttår

Tonje Lysaker starta Facebook-sida like etter nyttår. Oslo-jenta er sjølv ambulansesjåfør ved Brobekk og ønskte å få hjelp til å laga små oppmuntringar til born som av ulike grunnar måtte bli køyrd med ambulanse.

- Ein ambulanse kan vera skremmande og me kjem ofte brått på i akutte situasjonar. Ettersom me har kort tid på oss til å oppnå tillitsforhold til borna kan slike små bamse-figurar vera hjelpsame. Om lommevennen kan avleia merksemda til borna noko,så har me eit betre utgangspunkt, seier Lysaker.