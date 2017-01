Laurdagstrimmarane

Medan mange nøyer seg med sporten på TV-en, vier stadig fleire laurdag morgon til å få seg ein real trim og leggja grunnlaget for ei helg med overskot.

Med mål om betre form og smalare midje, er det mange som ender opp med nyteikna medlemskap på eit treningssenter i januar månad. Den neste utfordringa er å rydda tid til å gjera seg nytte av medlemsskapet.

Herleg start

For mange er vekedagane så travle og innhaldsrike at det vert vanskeleg å få sett av nok dagar til å trena på. Då kan det vera eit greitt alternativ å nytta helga. Stadig fleire ser laurdag morgon som eit passande høve.

På Os Treningssenter er dei tidleg i gang. I alle høve instruktør Torhild Bakke.

- Eg hadde to PT-timar tidlegare i dag, så eg starta alt klokka 07.30 smiler Bakke frå spinningssykkel-setet.

Når Os og Fusaposten er innom er ho og heile 38 morgon-trimmarar godt i gang med ein time med tøffe spinning-intervallar.

- Eg har leidd morgon-treningar her om laurdagen i sju år no. Interessa for å vera med er absolutt aukande. I dag er det nesten heilt full her, seier Bakke.

- Få med at ho er den beste spinningsinstruktøren me kan ønska oss, roper Anne Lyssand i ein kort pustepause.

Energi og overskot

I romma for treningsapparata er det relativt få som er komne i gang denne laurdagen. Unntaket er Bjørn Engelsen og eit par jenter som spelar squash.

- Du kan gjerna kalla meg laurdagstrimmar, men så er eg også måndag-, tysdag-, onsdag-, torsdag-, og fredags-trimmar også, humrar økonomi-kontrollaren i Lysekloster IL.

- Eg må vel innrømme at eg er ein aldri så liten treningsnarkoman, kviskrar 68-åringen.

15-åringane Alida Hauge og Stine Eidsvik Flint er godt i gang med å slå seg laus i squash-rommet.

- Me har gjort dette nokre gonger i det siste. Det er så herlig å starta med trening på laurdagen. Så får me mykje energi til å gjera anna moro seinare i helga, smiler dei to.

Os Treningssenter har også utetrening for medlemene på laurdagen. Ein god gjeng deltok på morgonøkten til Anne Marit Skjeie på friidrettsbanen på Kuventræ.

- Ser det ikkje herleg ut. Sola skin. Det er kaldt og friskt og har intervalltrening i den frie natur. Kom igjen å hiv deg med, roper Skjeie i forbifarten på Kuventræ.

Hardt, så roleg

På Actic i Os idrettshall er den store skare av morgontrimmarar noko seinare i gang. Men gjengen er minst like ivrig og mosjonstørste.

- Her startar me laurdagane me dobbelttime. Når det er eg som har ansvaret byrjar me med ein relativt hard step-økt, før me roar ned med litt bøy og tøy-øvingar i eit progam me kallar dynamic flex-trening, forklarar instruktør Bealte Valvik.

Dei fleste som deltek på det eine halvtimen, er også med på det andre.

- Dette er to gruppetimar som er meint å gjerast etter kvarandre. Her køyrar me samla gjeng på begge deler, seier Valvik.

Ho skryt godt av gjengen sin.

- Dei er utruleg artige å trena. Dei gjev alt unge som eldre og det er aldri noko klaging å høyra, seier Valvik.

- Me vågar vel ikkje anna, skjemtar ei dame i salen.

- Du brukar jo å seia at du ikkje er her for å vera snill med oss, fullførar ho til latter frå dei andre i salen.

- Hehe, nei det er ikkje det eg seier. Eg seiar at eg er her for å syta for at de yt maks, og får eg eit jævelblikk under økten, så veit eg at me gjer ein god jobb, ler instruktøren.

God samvet

Og god jobb gjorde ho laurdag også. Midtveges i step-timen var det relativt høge tal på pulsmålarane rundt om.

- Sjølv ligg eg på 161 no. Men eg var oppe i 180 på det tyngste i stad. Dei som ikkje trur step er tung, kan berre koma her og prøva, flirer Valvik.

Underteikna føler seg ikkje truffet. Eg såg tydeleg at kosta krefter.

- Åh. Det er tungt no, men gjett om me skal kosa oss seinare i dag. Med kaffi og noko godt. Kanskje ein shoppetur på Flåten - berre nyta dagen med god samvet, samstermmar Berit Hjertholm Rotnes og Gina Kinden glade, slitne og nøgde.