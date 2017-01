Legg att pengane sine i nærområdet

Av innkjøp på meir enn ein halv milliard i 2014 og 2015, brukte Tombregruppen i Fusa 86 prosent av summen på kjøp av varer og tenester i Hordaland og Rogaland.

Camilla Kvamme

camilla.kvamme@osogfusa.no

Det viser ein ringverknadsanalyse som Nofima har gjort på vegner av verksemda.

- Ringverknadene som havbruksnæringa skapar er utruleg viktige. Vi er stolte over å vera så robuste at vi har høve til å generera så mykje positivt for næringsliv og arbeidstakarar elles i landet, seier miljø- og samfunnskoordinator hjå Tombre, Kjetil Hestad.

Tombre har drive med oppdrett av aure og laks sidan tidleg på 1970-talet. Dagleg leiar Håkon Tombre i lag med kona Tone.

88 kommunar

Tombregruppen driv primært med oppdrett av laks og aure. Verksemda har ti lokalitetar i sjø i sju kommunar (Fusa, Kvam, Samnanger, Osterøy, Fedje, Sveio og Høyanger).

Verksemda er delt inn i fire ulike selskap: Tombre Fiskeanlegg AS, Quatro laks AS, Fjord Drift og Drageid laks AS.

- Vi kjøper varer og tenester frå til saman 88 kommunar. Ringverknadene for næringslivet går langt ut over det ein skulle tru, seier Hestad.

Fjord Drift er den delen av verksemda som legg att størsteparten av forbruket sitt lokalt. I toårsperioden handla selskapet for 122 millionar kroner. Av desse vart 115 millionar, eller 94 prosent, brukt i dei tre vestlandsfylka Rogaland (69,2 mill.), Hordaland (32,2 mill.) og Sogn og Fjordane (13,7 mill.).

87 mill. til Fusa

Tombregruppen er del av Salmon Group, ein samanslutnad av mindre oppdrettarar med felles innkjøpsavtalar. Avtalane er i hovudsak knytt til fôr, forsikring og vaksinar.

Selskapet som tener mest på Tombregruppens aktivitetar, er fôrprodusenten Biomar AS på Karmøy. Av innkjøp på totalt 517 millionar kroner i 2014 og 2015, vart nær halvparten, 245 millionar kroner, brukt på fôr.

Nesten alt verksemda handlar frå Rogaland kjem frå Biomar.

Fylket som sitt att med den nest største delen av innkjøpspotten, er Hordaland.

I Hordaland er det ifølgje rapporten først og fremst kommunane Fusa, Kvam og Bergen som får glede av dei 152 millionane som vert brukte på innkjøp. Av desse sit fusingane åleine att med 87 millionar, eller om lag 16,8 prosent av den totale innkjøpsverdien.

- Det er snakk om varer og tenester innan alt frå industri, elektro, matvarer og rør til bygg og anlegg, juridiske tenester og transport. Dersom verksemdene har dei kapasitetane ein er på jakt etter, er Tombre oppteken av å bruka det lokale næringslivet, seier Hestad og legg til:

- Når rapporten syner at ei lita familieverksemd, som ligg stille og beskjedent til på Drageide, kan kjøpa varer og tenester for meir enn ein halv milliard kroner på to år, er det ein god indikasjon på kor mykje slike verksemder bidreg med rundt om kring i landet. Det er vanvittig positivt, meiner han.

Hestad er overtydd om at lokaleigde familieverksemder tenkjer heilt annleis på desse områda enn dei store konserna.

- Tombre er som mange tilsvarande familieverksemder opptekne av å bevara lokale arbeidsplassar og av å handla lokalt. Eg kan difor ikkje understreka sterkt nok viktigheita av å leggja til rette for denne typen verksemder også i framtida, seier Hestad.

1,5 mill. i verdiar per tilsett

Rapporten syner vidare at Tombre Fiskeanlegg åleine har gjort innkjøp i Hordaland for 103 millionar kroner i 2014 og 2015. Av denne summen er om lag 50 prosent av innkjøpa knytt til akvakulturrelaterte kjøp, samt bearbeiding av fisk.

I 2014 og 2015 brukte Tombregruppen i sin heilskap i underkant av 43 millionar på bearbeiding av fisk, skalldyr og blautdyr. Storparten av desse pengane går til Hardanger Fiskeforedling AS i Kvam (28 millionar), eit selskap som Tombregruppen eig vel 30 prosent av.

Men det er ikkje berre innkjøpa som er av verdi for kommunane. Tombregruppen sysselset 26 årsverk (oppdrett: 19,25, settefisk/oppdrett: 5,3 og settefisk: 1). Av desse held storparten, det vil seia totalt 9,3 årsverk, til i heimkommunen til verksemda, Fusa.

Kvart årsverk hadde i 2015 ei verdiskaping på 1,5 mill. kroner. Skatt frå dei tilsette utgjer dessutan 4 millionar kroner for same år, heiter det i rapporten.

- Dei som står bak dei lokaleigde familieverksemdene er folk som er opptekne av nærmiljøet og heimstaden sin. Verksemdene betyr enormt mykje for distriktskommunane, meiner Hestad.