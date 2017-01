Legg fotballskoa på hylla

At Statens vegvesen går ut over si rolle som fagetat for å utøva politisk press i det stille er ingen nyhende. Men det er sjeldan at ein offentleg tenesteperson frå same etat blandar seg inn i ein politisk prosess slik prosjektleiar Signe Eikene har gjort, seinast i sitt utfall mot Glenn Erik Haugland (V) i både Bergens Tidende, Os og Fusaposten og på Midtsiden 5. januar, skriv Ap, MDG, TvS og Sp.