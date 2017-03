Leidde historisk ungt lag til siger

Sjeldan har spelarane på Os A-lag hatt yngre snittalder enn då dei tok imot Bjarg til treningskamp laurdag. Lagets 18 år gamle kaptein leidde gutane sine likevel til siger 2-0.

- Me sat og rekna litt på det før kampen i dag og fann ut at snittalderen var litt over 19 år, men det var altså med Divaldo i startellevaren. Han er 34 år. Så det trekk jo litt opp, ler Knut Spanglo Haga.



Kapteinen for dagen er framleis berre 18 år.



- Me er ein ung gjeng her i dag, og det er kjekt at mange unge får mykje speletid, men det har jo litt med skadesituasjonen vår for tida. Det er mange av dei etablerte i laget som er ute for tida, minnar Haga om.



- Me du løyste sakane dine bra som vanleg, Knut. Blir du årets kaptein i år?



- Hehe, nei det veit eg ikkje. Hassan (El Fakiri) har prøvd ut fleire i leiarraolla i år. Både Torgeir (Lunde) og Glenn (Krossøy) har også vore kaptein.



- Men du likar å få litt ekstra ansvar?



- Får eg ansvar så tek eg det. Det gjekk greitt i dag.



- Kva synest du om kampen?



- Eg synest det var rimeleg bra. Me skårar to fine mål og vinn fortent. Alt i alt peikar pila rett veg. Tidlegare i vinter vart det tap, sist helg vart det uavgjort og no vart det siger. Me er på gang, smiler Knuten.

34 år gamle Divaldo drog opp snittaldaren til Os-laget som møtte Bjarg.



Godt å slå Bjarg

Os sine mål vart sett inn av Ole (Ollis) Martin Kolskogen og Glenn Krossøy. Begge var bra nøgde med å få nettkjenning.



- Kjekt å skåra. Eg fekk ein fin 45 gradars pasning av Øystein Takle Eide og breisida ballen i mål, fortel Ollis.



Målet hans vart sett inn vel 10-12 minutt ut i andre omgan.



2-0-skåringa til kom på heading etter hjørnespark.



- Herleg å slå naboklubben Bjarg sjølv om det berre var treningskamp?



- Absolutt. Det var godt med siger no, konstaterer trioen Haga, Ollis og Krossøy.

Øystein Takle Eide var som vanleg kjapp på labben og låg fint opp til Ole Martin Kolskogens 1-0-skåring.



Lang skadeliste

Trenar Hassan El Fakiri var bra nøgd med kampen. Likevel fann han eit par ting som kunne vore betre.



- Me spelar oss fint framover, men i siste tredel av angrepsspelt vert det litt kluss. Det naturlege då er ofte å tenkja at det er ballføraren som gjer feil. Det er ikkje alltid tilfellet. Det kan også vera spelarane rundt, angriparane som bevegar seg for lite, eller feil. Uansett har me litt å gå på her.



- Du stiller med eit rimeleg ungt lag i dag. Er du uroa for alle skadane?



- Nei, men eg ser svært gjerne at fleire av dei eldre etablerte snart blir skadefrie igjen. Dei som spelar i dag er gode unge talent, men i den nye tøffe 3. divisjonen treng me også ein del større, sterkare og meir erfarne spelarar. Det blir viktig å få dei klare snart, seier Fakiri.



Til treningskampen mot Bjarg laurdag mangla han mellom anna Erik Kanestrøm, Marius Mikkelsen, Endre Brenne, Kristoffer Hagsås, Sander Kvittingen, Rafael Villen, keeper Thomas Hille, Preben Skorpen og keeper Kasper Færøvik.



- Lista er lang, alt for lang. Heldigvis er det eit par spelarar som byrjar å bli klare. Rafael, Endre og Marius nærmar seg å kunna spela igjen. Så får me håpa at resten av gjengen kjem seg under treningsleiren på Kypros.





Gode dagar på Kypros

For sjølv om det er mange som er skadde, så blir heile A-lagstroppen med på treningsleiren til Kypros denne veka. Laget skal vera på ferieøya frå tysdag 14. til tysdag 21.



- Me gler oss til opphaldet på Kypros. Det blir gode dagar for samhald og trening. Så får me håpa at dei skadde spelarane klarar å koma seg godt i trening igjen der nede, så dei rekkjer seriestarten, seier Fakiri.







Også Os 2 spelte kamp laurdag. Andrelaget til seniorane på Kuventræ reiste til Stavanger for å møta Siddisane sitt juniorlag. Under lagleiing av Odd Jarle Hjelle gjorde dei gul-svarte det bra og vann 2-1.