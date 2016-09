Let 15-åringen køyra åleine

Ein bileigar vart tysdag ettermiddag meldt for å ha late ein 15-åring køyra bil åleine,

I 17.30-tida tysdag ettermiddag fekk politiet i Os melding om at ein ung gut var observert køyrande i bil på ein parkeringsplass i Os.

Då politiet kom til staden, stoppa dei det som viste seg å vera ein 15 år gamal gut bak rattet.

- Han køyrde utan vaksne i bilen. I staden hadde han med seg ein 12-åring, fortel Audun Hadler-Olsen ved Os lensmannskontor.

Han legg til at gutens foreldre var klar over køyringa, og at eigaren av bilen no er meldt for å ha overlata køyretøyet til ein ung gut utan førarkort.

Innbrot og påkøyring av hjort

Tysdag føremiddag fekk Os lensmannskontor melding om innbrot på Os barneskule.

- Det viste seg at innbrotstjuvane hadde teke seg inn ved hjelp av å knusa ei rute, og stal deretter ein PC, fortel Hadler-Olsen.

Han legg til at politiet har sjekka spor og etterforskar saka vidare.

I går kveld vart det meldt om påkøyring av hjort i Hegglandsdalen. Klokka 06.50 i dag (onsdag) vart det meldt om endå ei påkøyring av hjort, denne gongen i Aasen på Lyseklostervegen.

Viltnemnda er kontakta og vil ta seg av dei skadde dyra.