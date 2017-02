Lions og rockeklubben saman om konsert

Torsdag 9. mars inviterer Fusa Rockeklubb og Lionsklubben i Fusa til konsert i Eikelandsfjorden samfunnshus. Menneske med nedsett funksjonsevne er særleg inviterte.

Konserten er særskilt tilrettelagt for menneske med nedsett funksjonsevne, og invitasjonen har gått til denne målgruppa også i Os, Samnanger og Tysnes.

Vinn-vinn

- Lionsklubben i Fusa ønskjer å gjera noko også for born og unge i heimtraktene. Så då Fusa Rockeklubb søkte om tilskot i fjor, opna det seg ein sjanse til denne "happeningen", fortel Synnøve Lien i Fusa Lions.

Rockeklubben fekk 5.000 kroner, og under føresetnad av at dei heldt gratiskonsert for unge menneske med nedsett funksjonsevne, ville dei få dobla beløpet.

Dette har altså gått i orden no, og konserten kjem i stand 9. mars, med påfølgjande servering av vaflar og brus.

Stinn brakke

Fusa Rockeklubb starta opp for eitt år sidan og har øvingslokale på Vinnes.

Her er no 15 musikarar i alderen 15 til 40 år, som spelar alt frå metal til country. Publikum kan dermed venta seg litt av kvart under konserten.

Det er godt med plass i kafeteriaen og gangen på samfunnshuset, så invitasjonen har gått til menneske med nedsett funksjonsevne også i nabokommunane.

- Stinn brakke er målet. Då vert stemninga på topp. Vi håpar folk vil koma, for dette skal bli kjekt, lovar leiar i rockeklubben Håvard Grøndal Skåtun.