Liveblogg: Fakkeltoget og kommunestyrets E39-høyring

Framlegget frå administrasjonen som politikarane skal ta stilling til i dagens kommunestyret:

"Os kommune støttar Statens vegvesen i deira tilråding om å velje alternativ B, bru over Bjørnefjorden og lang tunnel fra° Øyane og til Moberg, men ser klare utfordringar både med ilandføring ved Kobbavågen og i området Moberg-Svegatjørn. Os kommune ønskjer difor å følgje det vidare planarbeidet tett og ber Statens vegvesen legge til rette for gode lokale medverknadsprosessar.

Os kommune støttar Statens vegvesen om at ein jobbar vidare med utvikling av 3 ulike brutypar og at endeleg avgjerd om brutype over Bjørnafjorden må takast på eit seinare tidspunkt.

Når det gjeld ilandføring ved Kobbavågen og overgang frå bru til tunnel ber Os kommune om at inngrepa i denne flotte skjærgarden blir så små som mogleg og at det blir bakt inn naudsynte avbøtande tiltak både for å redusere lyd og dempe det visuelle inntrykket.

Os kommune ønskjer at sykkelvegen vert planlagt og ført vidare langs heile trasen i full standard fram til Kolskogen, sjølv om sykkelvegen ikkje følgjer bilvegen.

Når det gjeld av- og påkjøring mot sør på Moberg vil Os kommune be om at av- og påkjøringsfelta blir vurdert flytta lenger nord.

Os kommune vil be om at det blir grundig vurdert om ikkje meir av den infrastrukturen som blir bygd i dag mellom Teinevika og Svegatjørn kan nyttast i det nye veganlegget og som del av framtidig av- og påkjøringsfelt.

Når det gjeld daglinje over Ulvenvatnet vil Os kommune be om at det vert jobba vidare med å finne gode løysingar for å dempe ulempene av det store veganlegget både visuelt og støymessig i høve eksisterande bustader og offentlege funksjonar som ligg i området."