Lokalavisene står framleis sterkt

Ein tredel av lokalavisene aukar opplaget.

Øystein lid

ol@osogfusa.no

Opplaget til lokalavisene har vore svært stabilt dei siste åra, trass i ein nedgang på 1,5 prosent det siste året.

Ferske tal

Landslaget for lokalaviser (LLA) la tysdag fram nye opplagstal for over 100 av lokalavisene i Noreg. Rundt ein tredel av desse aukar opplaget. Øvrige aviser går noko tilbake det siste året. For Os & Fusaposten sin del viser tala ein nedgang frå 4866 abonnentar i 2015 til 4518 i 2016,

Dei over 100 lokalavisene tilknytta LLA har eit samla netto-opplag på rundt 325.000 eksemplar.

Generalsekretær Rune Hetland i LLA meiner lokalavisene framleis står sterkt i befolkninga.

- Lokalavisene er lim og lupe. Dei viser kvar veke at lokalaviser er viktige kjelder til påliteleg informasjon, samtidig som dei er viktige for lokal identitet. Det er utfordrande, men ikkje umogleg å nå dei unge. Vi både håpar og trur at den oppveksande generasjonen ser kor viktig det er med ei fri og uavhengig presse, og at dei vil halda fram med å lesa lokalaviser, kommenterer Hetland.

I endring

Redaktør i Os og Fusaposten. Jostein Halland, er naturleg nok ikkje nøgd med utviklinga i opplagstala for lokalavisa det siste året.

- Sjølv om me registrerer at me er del av ein trend, så ynskjer me sjølvsagt å snu dette så raskt som mogleg, og det har me også tru på å få til. Med dei grepa som er gjort i avisa gjennom det siste halvtanna året, med satsing på nett, lokal-TV og ei omfattande opprusting av abonnements- og annonsesystemet, så er me no godt rusta.

Halland meiner lokalaviser spelar ei viktig rolle i lokaldemokratiet.

- I vrimmelen av informasjon som når kvar enkelt gjennom nettet, vert denne rolla forsterka, meiner Halland og held fram:

- I tillegg er mi oppleving at betalingsviljen for godt journalistisk innhald er aukande. Folks vanar kring lesing av nettaviser er i endring, og det er ikkje lenger like uaktuelt å betala for aviser på nett. For vår del vert jobben no å utnytta dei omstillingane me har vore gjennom, og produsera saker som folk finn det verdt å betala for, både på papir og nett.

60 nye

Dagleg leiar Reidar Hystad påpeikar at Os & Fusaposten kom seint, men sterkt med den digitale satsinga.

- I starten hadde me fleire opne saker for å skapa blest om produktet og visa det me kan tilby der. Etter at sakene også der i hovudsak no er for abonnentar, så har me fått tilbake fleire av våre lesarar. I den siste kampanjen som me køyrer i desse dagar, så er det allereie 60 nye abonnentar som får tilgang til våre produkt, kommenterer Hystad, som legg til at avisa vil jobba hardt for å tilfredstilla alle abonnentarne framover.