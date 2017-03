Lokalt Stjerneteller-kor klar for Oseana

Laurdag kveld står Christine Sandtorv og Stjerneteller-bandet på scenen i Oseana. I tillegg medverkar 22 songglade born frå Os.

Stine Kobbeltvedt og pianist Tonje Næsheim rakk å organisera ei kjapp øving på Os barneskule torsdag kveld. Då vart det finpussing på tekst, song og dans.

- Gjengen vår skal vera med på fire songar. Nokon skal til og med syngja solo med Christine, fortel Stine Kobbeltvedt.

Ho har sjølv vore med på den produktive barneplate-komponistens konsertar to gonger tidlegare.

- Eg var med framfor ein fullsett Oseana-sal i samband med Osfest-arrangementet for to år sidan. Dessutan har eg også kora for ho på ein opptreden på Ole Bull scene i Bergen, fortel Kobbeltvedt.

Klar med dansemoves

Totalt 22 unge koristar frå Os skal vera med og kora på nokre av Sandtorvs finaste låtar.

- Ho er kjempeflink og lagar songar som ein lett kjenner seg att i. Fleire av låtane kjennar nok den yngre garde igjen frå låtrepertoraret i skulen, seier Kobbeltvedt, og tenkjer mellom anna på «Blåse på».

Litt dans blir det også på det unge, lokale Stjerneteller-koret.

- Ja, me har øvd inn nokre fine moves. Me gler oss veldig, og det håpar me publikum gjer også. Konsertane med Christine og bandet er absolutt verd å få med seg, spesielt for familiar med små born, seier Kobbeltvedt.