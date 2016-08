Lovande for framtida

Os Roklubb stilte mannsterke på regatta i Sarpsborg i helga, sjølv med dei beste ungdomsroarane opptekne i U23-VM i Nederland. Klubben henta heim fleire medaljar og gode plasseringar.

Under ideelle forhold stilte Os Roklubb med tolv utøvarar i alderen 10 til 16 år.

- Utøvarane våre oppnådde gode resultat og plasseringar både laurdag og søndag. Dei fleste roarane deltok i fleire løp kvar dag, seier leiar i klubben, Rolf Hustad.

Vil hevda seg godt

Dobbelfiraren som blei rodd av Marius Ottesen (10), Eivind Vevatne (10), Emil Heimdal Haugland og Matilde Ottesen Hustad, viste gode taktar, men kom til kort mot roarar i 13-14-års-alderen.

- Konkurrentane blei til slutt for sterke. Men får denne båten med dette mannskapet nokre år på seg, har vi ein båt som kjem til å hevda seg godt i mix-klassane, seier Hustad.

Ny pers og medaljar

Laurdag rodde nemnde Eivind og Emil dobbelsculler. Solid innsats blei lønna med ny pers og medalje. Ny pers og medaljar blei det også på Marius og Matilde i singelsculler.

Søndag rodde dei yngste dobbelsculler i tillegg til dobbelfirar. Dei rodde inn til gode tider og medaljar.

Båt-problem

Os Roklubb hadde ein fyldig tropp i klasse herrar junior C begge dagane. Det blei lagt merke til at klubben stilte med tre dobbelscullerar i denne klassen.

- I første heat stilte to Os-båtar. I den eine rodde Lars Eirik Vevatne og Tord Grinstein inn til ein god 2. plass, mens Mikael Ottesen Hustad og Espen Hauge Sørstrømmen var eitt sekund unna 3. plassen. I heat tre rodde Håvard Askvik og Eliot Folkmann. Sjølv med båt-problem i starten, rodde dei bra og kom i mål på ei god tid, seier Hustad.

Søndag blei det 3. plass til Lars Eirik og Tord. Same plassering fekk Mikael og Espen, medan Håvard og Eliot hamna på fjerdeplass.

Førsteplass til Lars Erik

I singelsculler herrar junior C laurdag, hamna Håvard på fjerdeplass i første heat og Espen tok ein tredjeplass i andre heat.

- I det siste heatet var det samla mange sterke roarar. Lars Eirik tok ein sterk andreplass og Mikael rodde inn til femteplass, seier Hustad.

Gode plasseringar fekk dei også søndag, men Lars Eirik var best av dei lokale roarane med ein førsteplass.

I herrar junior B dobbelfirar, rodde Aleksander Håland Hillestad i ein kombinasjonsbåt med Bergen Roklubb. Der blei det tredjeplass laurdag. Aleksander rodde også dobbelsculler laurdag og søndag, også dette i kombinasjonsbåt.

- Dei kom seg ikkje vidare i frå forsøket laurdag, men på søndag tok dei ein fin fjerdeplass, seier Hustad.

Sprint med utslagsrundar

Aleksander rodde også singelsculler. Han rodde godt og hamna på andreplass. Lagkompis, Lars Moberg Haukeland, var fire hundredelar frå tredjeplassen laurdag. Dei to rodde i same heat søndag. Aleksander rodde inn til siger, medan Lars hamna på femteplass.

Som avslutning laurdag blei det arrangert 250 meter sprint med utslagsrundar for junior c og b.

- To og to utøvarar rodde mot kvarandre. Vinnaren gjekk vidare til ein ny duell. Her var Lars Erik Vevatne den beste av våre, med ein femteplass, fortel Hustad.