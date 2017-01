Lysekloster har snart skifta ut eit heilt lag

I vinter har mange kjente fjes gjeve beskjed om at dei ikkje kjem til å spela vidare for Lysekloster.

Ola Sjømæling som har vore ein fast del av førsteellevaren til Lysekloster i eit par år, har signert kontrakt med Fana. Christer Olsen har gitt seg med fotball grunna skader. Martin Eidsvik kjem ikkje til å vera med grunna jobb. Det same gjeld forsvarssjef Gojko Ivkovic. Keeper Ole Kristian Olsen har kjøpt seg bustad heime på Sørlandet og blir oppteken med oppussing fram til han flyttar. I tillegg er kontraktane til dei tre utlendingane Petrit Zhubi, Sebastian Holmqvist og Joshua Pritchard gått ut, og dei blir dermed ikkje å sjå i Lysefjorden den kommande sesongen.

Resten ser ut til å bli

Då vi snakka med Lysekloster-trenar Ruben Hetlevik i desember, fortalte han at troppen skulle setjast i løpet av januar. Han sa også at det var mellom ti og tolv spelarar som var i tenkjeboksen. No fortel han at dei framleis har som mål å koma i hamn med troppen innan utgangen av januar, og at det kan koma fleire endringar.

- Alle dei som er att har sagt at dei ønskjer å bli. Det er ingen fleire som har gitt uttrykk for at dei ønskjer å gje seg. Det er utfordrande å få kabalen til å gå opp med tanke på skule, jobb og familie. Vi jobbar for å tilretteleggja så godt som mogleg. Det kan koma ein eller to utskiftingar til, men slik det ser ut no, blir dei verande alle mann, seier Hetlevik og legg til:

- Dei som har gitt seg har gjort det grunna skader, jobb og skule. I tillegg gjekk kontrakten til alle utlendingane ut.

Fleire signeringar?

Det er tydeleg at klubben har vore klar over at det kom til å skje utskiftingar denne vinteren. Dei jobba godt før jul, og i tur og orden blei Håkon Moldeklev, Vladan Radojkic, Martin Pedersen, Joakim Helland, Thorvald Trætteberg og Kapinga Brazy signert i løpet av kort tid. Lysekloster-trenar Hetlevik uttalte i den samanheng at han ikkje kan svara på kor mange fleire som blir signert før sesongstart, men han var ganske sikker på at det kom til å koma fleire.