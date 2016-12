Lyseparken blir Noregs første ENOVA-støtta utviklingsområde

Same dagen som Lyseparkens viktige ENOVA-søknad gjekk gjennom som Noregs første, gjekk eit samrøystes kommunestyre inn for strategien.

Som Os og Fusaposten har skrive om tidlegare, vart Os kommune i haust spesielt oppfordra til å senda inn søknad til ENOVA. Midlane skal nyttast til å finna ut korleis lokale energikjelder som sol, vind eller geotermisk energi kan gjera Lyseparken mest mogleg sjølvforsynt med straum. Under debatten om Lyseparken-strategien, kom utviklingsdirektør Fredrik Seliussen med nyhendet om at søknaden vart innvilga 20. desember.

- Det betyr at Lyseparken-prosjektet blir det første i landet som får tilskot til områdeutvikling, sa Seliussen.

Prosjektet er også kome med i Horizon 2020, som er midlar til innovasjon.

- Dermed kan me saman med teknologi-verksemder mellom anna testa ut nye forretningsmodellar innan framtidas næringar, ein felles energisentral (grid) og næringsklynger, la Seliussen til.

Strategi, kostnad og verdi

Sjølve strategien som politikarane skulle ta stilling til, handla om å la dette utviklingsarbeidet halda på fram til 2018:

"Plan for Lyseparken skal imøtekomme framtidas krav til energieffektivitet gjennom det grøne skiftet, miljø, teknologi, marknad og arbeidsplassar. Prosjektstyret i Lyseparken skal søkja etter samarbeidspartnarar som vil realisera desse krava.".

Deretter skal prosjektstyret planleggja for at første fase med sal og tilrettelegging/utbygging kan starta opp i 2019. Resterande delområde vil følgja på suksessivt fram mot 2030.

Eit anna viktig punkt i strategien er at "Os kommune skal ha som mål å delta lengst mogeleg i verdiutviklinga av utbyggingsområda, men med eit minimum av tilført kapital og risiko." Det var med andre ord ikkje tilrådd å selja unna tomtene så raskt som råd, og dermed få tak i nokre raske millionar.

Det vil kosta Os kommune ein god del pengar å utvikla området før ein kan innkassera. I ein førebels kostnadskalkyle er investeringsramma i nærleiken av 400 millionar kroner over ein 15 års periode. Dette inkluderer utvikling, tilrettelegging og grunnarbeid. Omsetningsverdien er rekna til ein stad mellom 550 og 700 mill. kroner.

Frp-ar med tru på grønn energi

Under den politiske diskusjonen talte Lasse Færøvik (Frp) varmt for dei visjonane som ligg til grunn for Lyseparken.

- Lyseparken er ikkje nokon kjapp veg til raske pengar. Det er ein lang veg til langsiktige inntekter og mange fordelar for Os, begynte Færøvik.

Med lang erfaring frå eigedomsbransjen sjølv sa Færøvik at utviklinga på feltet går så fort at ingen kjenner framtida.

- Det er ingen i eigedomsbransjen som kan seia kva Lyseparken skal bli. Me veit ikkje kva som er behovet om 7-8 år, sa Færøvik. Han hadde likevel sterk tru på tankane kring planarbeidet som låg i bordet.

- Me skal alliera oss med aktørar på forskjellige område for å suga ut informasjon om kva som kjem til å bli etterspurt om 10 år. Sjølv om me veit lite, så er me inne i den 4. industrielle revolusjonen. Normal industri går nedover, oljerelaterte bransjar er på hell, og nye bransjar i vekst, sa Frp-aren.

Han viste til smart cities-visjonen og ulike foredlingsverdiar og det grøne skiftet.

For einsidig?

Espen Aspenes (også Frp) var litt uroleg for det han såg som ei einsidig satsing på grønn teknologi.

- Dette er ei personleg bekymring, og eg håpar eg tek feil. Det er snakka mykje om Siemens og grønn teknologi, med BKK som partnar. Men kva viss dette ikkje slår til? Me må ikkje satsa for mykje på ein hest. Sørg for at me har nok handlingsrom til å få på plass dei beste løysingane, sa Aspenes. Men han gav si støtte til den generelle strategien.

Utviklingsdirektør Seliussen svarte på spørsmålet frå Aspenes med å seia at det ikkje er noko mål i seg sjølv å få Siemens med på laget.

- Dette handlar om å byggja opp det me ønskjer at Lyseparken skal bli. Me ser at me får enormt stor merksemd rundt tankane om smart city. Og det kostar oss ingenting. I staden får me midlar til innovasjon både frå ENOVA og EU. Kanskje får me eit utbyte, kanskje ikkje, men poenget er at dette handlar om merkevarebygging, sa Seliussen.

Med tillegget frå formannskapet, om at det skal opprettast eit nytt prosjektstyre, vart strategien deretter vedteken.