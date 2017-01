Mange mistar retten til gratis fysioterapi

Ei endring i statsbudsjettet for 2017 gjer at 240.000 personar som tidlegare hadde rett til gratis fysioterapi, taper denne retten. Det råkar fusingar og osingar.

Samstundes som retten blir fjerna, senkar ein "taket" for kva dei maksimalt må betala før dei får frikort. Eigedomsandelstak 1 stig med 20 kroner frå 2.185 kroner til 2.205 kroner, men eidedomsandelstak 2, som behandling hos fysioterapeut hamnar inn under, blir redusert frå 2.670 kroner til 1.990 kroner.

Einingsleiar for Helse, familie og velferd i Fusa, Anne Skagseth, stadfestar at det er ein del fusingar som taper retten til gratis behandling hos fysioterapeut.

- Det er ein del diagnosar som tidlegare gav rett til gratis behandling, som ikkje gjev det lenger. Fusa kommune får 173.000 kroner mindre i rammetilskot frå staten. Born under 16 år og dei med yrkesskade har framleis rett til gratis behandling. Etter dei nye reglane må resten betala, dersom ikkje kommunen gjer vedtak om fritak for nokre grupper, seier Skagseth.

- Dette er ei politisk sak

Går ein til ein privatpraktiserande fysioterapeut må ein betala. Det er opp til kommunen å ta stilling til om dei kommunalt tilsette skal ta betalt.

- Eldre som får gruppetrening, folk som går i basseng og trener med fysio og unge, vaksne og eldre med nedsett funksjonsevne, kan risikera å måtta betala. Dette er ei politisk sak som vi må ta opp. Vi vil også snakka med Os for å høyra korleis dei vil løysa dette. Dei kommunalt tilsette gjer mykje førebyggjande arbeid gjennom gruppeaktivitet. Ein kan risikera at dei som treng dette mest vil takka nei fordi dei må betala for det, seier Skagseth.

Ikkje i mål med kartlegginga

Einingsleiaren i Fusa fortel at dei ønskjer å snakka med Os kommune. Kommunalsjef for Helse, omsorg og beredskap, Nils-Petter Borge, seier at problemstillinga førebels ikkje er diskutert.

- Vi skal ha ein gjennomgang på dette. Det blir eit møte neste veke, kor vi skal diskutera kva ein skal gjera for dei ulike gruppene. Vi er ikkje i mål med kartlegginga. Difor kan eg ikkje svara på kor mange i Os som blir råka av endringa, men det finst i alle fall nokon. Vi vil snakka med naboane våre i Fusa, slik at vi får ein så lik praksis som mogleg og at dette er føreseieleg for brukarane, seier Borge.