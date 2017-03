MarAn held stand i Fjord'n Senter

Ein av dei få butikkane som har halde stand i Fjord'n Senter sidan oppstartsåret 1988, er sko- og klesbutikken MarAn Sko AS.

Wenche M. Eriksen

MarAn Sko AS vart skipa av systrene Margunn Søraas og Anne Grete Håland Berglund. Verksemda deira var alt etablert i Eikelandsosen før Fjord'n Senter vart bygd, men nokre månader etter at senteret opna valde dei å flytta butikken sin inn dit.

Først heldt dei til i lokala der Apotek 1 er no, men seinare overtok dei Posten sine lokale. Her fekk dei større lagerplass, og her har dei drive butikken sidan.

Anny tok over for Anne

Når me stikk innom MarAn, står ein av dei tidlegare eigarane, Anny Sandvik, bak disken og ekspederer ein kunde.

Anny Sandvik kjøpte Anne Grete sin part i verksemda i 1986, og dei kunne også halda på namnet MarAn, då dei første bokstavane i førenamna til eigarane framleis byrja med Mar og An.

- I 2000 kjøpte Kari Skaathun min part av butikken. Eg jobba litt der etterpå, men hadde deretter nokre års permisjon før eg kom tilbake i 2007, fortel Anny Sandvik.

Før butikken flytta inn i Fjord'n Senter, selde dei berre sko. Etter å ha etablert seg i senteret valde dei å ta inn ein del klede også - mest frå utvalde merke som Levolution, Kaffe, Ilse Jacobsen og Cream.

- Dei kjende skomerka Ecco og Vikrim har vore med oss heilt frå starten, og dei held me på enno, seier Anny Sandvik.