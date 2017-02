Mari Lyssand om Ole Bull - virtuos og nasjonsbyggjar

Det er skrive ei rekkje biografiar og konsertomtalar, men er vi eigentleg komne nærare svaret på gåta Ole Bull? Kven var han eigentleg, denne mannen som inspirerte og provoserte, som fekk menn til å jubla ukontrollert og kvinner til å dåna stille?

Tysdag inviterer Fusa senioruniversitet til foredrag om Ole Bornemann Bull - ein av verdas største fiolinvirtuosar på 1800-talet. Han hadde enorm sceneutstråling, og blei den første norske superstjerna. Ole Bull var ven med dåtidas største kulturpersonar i Europa, og spelte for kongar og fyrstar. Samstundes var han ein svært viktig kulturbyggjar for det unge Noreg. Dansk kultur var dominerande, men Ole Bull viste nordmennene at dei kunne vera stolte av sin eigen musikk og kulturarv.

I Bergen grunnla Ole Bull det første norske teateret, og han løfta fram kunstnarar som Grieg, Myllarguten og Ibsen. Kosmopolitten Ole Bull reiste meir enn nokon nordmann hadde gjort før han, grunnla ein koloni i USA, men kalte seg ofte «Ole Olsen fiol» og lengta til vestlandsnaturen, til Osterøy og Lysøen.

Virtuosen trollbatt publikum på opptil 50.000 menneske i USA, men spelte like gjerne saman med lokale spelemenn på Vestlandet.

Det er skrive ei rekkje biografiar og konsertomtalar, men er vi eigentleg komne nærare svaret på gåta Ole Bull? Kven var han eigentleg, denne mannen som inspirerte og provoserte, som fekk menn til å jubla ukontrollert og kvinner til å dåna stille? Kva var det med Ole Bull som gjorde at Bjørnstjerne Bjørnson omtalte han som "det første og største Festøieblik i det norske Folks Liv"?

Mari Lyssand har vore Ole Bull-entusiast heilt frå ho fekk sommarjobb som omvisar ved Museet Lysøen i 1989. Ved sidan av arbeid som journalist og omsetjar har ho kvart år hatt oppdrag på Lysøen. Ho har formidla historia om Ole Bull til barnehageborn, skuleelevar og museumsgjester frå inn- og utland, og vore konferansier ved ei rekkje konsertar i Ole Bull sin musikkhall, m.a. for Festspillene i Bergen.

Saman med musikarane Nils Økland og Sigbjørn Apeland turnerer Lyssand jamnleg for Rikskonsertane med eit ungdomsskuleprogram om Ole Bull, og ho har halde foredrag for ei rekkje senioruniversitet.

Dette skal vel vera eit ypparleg høve til eit gjensyn med den eventyrlege fiolinisten og med Mari Lyssand si forteljarglede.

Same dag vert det årsmøte i senioruniversitetet. Då kan dei som er medlemer fremja sine forslag for vidare drift av eit tilbod i Fusa for interesserte i alle aldrar.

Fusa senioruniversitet