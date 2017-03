Osogfusa.no kjem i ny drakt

Frå og med i morgon, torsdag klokka 10.00, framstår osogfusa.no i ny drakt. Grunna omlegginga opnar me i mellomtida alle sakene på nett.

- Målet er at nettsidene våre skal bli endå meir innbydande og enklare å betjena, at dei vert meir lesarvenlege og oversiktlege, samstundes som informasjonstenestene våre og kundeservicen skal bli betre. I tillegg vil sidene framstå meir attraktive for annonsørane våre, seier redaktør Jostein Halland.



I samband med overgangen frå dei gamle nettsidene til dei nye, vil alle saker vera opne no i overgangsperioden.













Del av moderniseringa

Oppgraderinga av nettsida vår skal altså vera klar til torsdag morgon klokka 10.00.



Halland ser fram til oppgraderinga og fornyinga av nettsidene.



- Sidan me lanserte nettsidene i 2015 har lesarutviklinga vore god. No ynkjer me å vidareutvikla sidene med mål om eit betre tilbod for både lesarar og annonsørar. Vonleg vert endringane tekne godt i mot.



Endringane er del av eit utvida samarbeid med Sunnhordland som no også omfattar Agderposten.



- Sistnemnde har vore heilt sentral i omlegginga, og me ser fram til å dra nytte av den kunskapen og kompetansen som dette mediehuset innehar. Dei er langt framme på tekniske løysingar, og det får me no dra vekslar på, kommenterer Halland.