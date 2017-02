Meldt for falsk melding

Det blei sett i gang full etterforsking i helga, då ei jente i tenåra melde til politiet at ho hadde blitt valdteken i Os sentrum.

Natt til laurdag fekk politiet melding om den påståtte valdtekta. Det var jenta sjølv som melde frå.

- Alle ressursar i helga har gått til denne saka. Forholdet blei meldt av ei jente i tenåra, som ikkje er myndig, seier politioverbetjent Audun Hadler-Olsen.

Forklarte at meldinga var falsk

Politiet har jobba med åstadsundersøking og sikring av spor, samt sju avhøyr, blant anna av ein mistenkt.

- Fornærma har også blitt avhøyrt fleire gonger. Ho forklarte i siste avhøyr at det var ei falsk melding. Opp mot dei andre opplysningane og det mistenkte har å seia, trur politiet at det er snakk om ei falsk melding, og jenta er no meldt for dette, seier Hadler-Olsen.

Urinerte på Osbrua

Fredag kveld blei ein mann tatt for offentleg urinering.

- Han blei tatt på fortauet på brua i Os sentrum. Mannen i 20-åra har erkjent forholdet, og vil få bot, seier Hadler-Olsen.