Millionar til rådvelde

Bjørnefjorden næringsutvikling (BNU) strevar med å verta "kvitt" pengane ein har på bok. Utfordringa er å finna tiltak som stettar tildelingskriteria til Hordaland fylkeskommune.

Bjørnefjorden næringsutvikling (BNU) som organisasjon, er lagt ned. Men for at Bjørnefjordskommunane (Os, Fusa og Samnanger) også skulle få tilgang på midlane som Hordaland fylkeskommune delte ut til regionråda fram til 2014, vart BNU oppretthalde.

To millionar på bok

Rådmann i Samnanger, Tone Ramsli, har fungert som sekretær for det regionale fondet. Tysdag hadde Ramsli sin siste arbeidsdag i kommunen, etter 28 år i rådmannsstolen.

- Eg må difor levere stafettpinnen vidare, skriv ho i ein e-post til dei involverte kommunane.

I styret for BNU sit ordførarane i dei tre kommunane, samt to representantar for næringslivet. Men ettersom det ikkje har vore møte i BNU sidan tidleg i 2015, er det ingen av dei noverande ordførarane, Atle Kvåle (Fusa), Marie E. Bruarøy (Os) og Knut Harald Frøland (Samnanger), som har delteke i arbeidet.

- Vi har ikkje hatt møte, eller delt ut midlar i 2016, heiter det i eit brev frå Ramsli til styremedlemene i BNU.

Av brevet går det fram at ein ved årsskifte hadde om lag 1,2 millionar kroner til disposisjon i fondet. I tillegg finst det vel 650.000 kroner som er tildelt ulike prosjekt, men som ikkje har vorte utbetalt enno.

- Ikkje alle tiltak som har fått tilsegn om pengar, er gjennomført som planlagt. Det må difor vurderast om alle tilskot skal betalast ut, heiter det i brevet.

Strenge krav

Vidare går det fram kvifor det har vore vanskeleg å verta kvitt pengane.

- Det er strenge krav til kva prosjekt som kan få tilskot. BNU sit difor att med mykje ufordelte midlar.

Av kriteria som Hordaland fylkeskommune har peikt på, er:

. Tiltaket skal vera i tråd med fylkeskommunen sine mål og strategiar for distrikts- og regionalpolitikk.

. Tiltaket kan sannsynleggjera distrikts- og regionalpolitisk verknad.

Fylkeskommunen meiner også at regionale næringsfond bør prioritera tiltak som gir nytte for meir enn éin kommune.

Pengane kan ikkje brukast til:

. Drift av næringsverksemd eller organisasjonar.

. Direkte eller indirekte investeringar i eigenkapital i verksemder.

. Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.

I tillegg til dei overnemnte krava, finst det ulike krav i dei ulike kommunane med utgangspunkt i ei såkalla distriktsinndeling.

- Dette har gjort at ein i stor grad har gjeve tilskot til kommunale/interkommunale prosjekt, heiter det i brevet.

Av tiltaka som har fått tilsegn om pengar i perioden 2009-2015 er: Fusa utviklingsselskap: Utgreiing av næringsareal i regionen (262.500), Samnanger kommune: Planlegging av næringsareal (300.000), Os kommune: Kjøp av areal til næringsføremål (400.000). Av verksemder og organisasjonar som har nytt godt av pengane frå fylkeskommunen er: ProSam AS (50.000), Fusa hestesportlag (100.000), Revnestranda næringsbygg (50.000), Laga (50.000), Kraftsenteret Samnanger K (100.000).

- Hordaland fylkeskommune har gjeve tilbakemelding om at Bjørnefjordskommunane kan disponera pengane vidare etter dei retningslinene som finst, heiter det i brevet frå den avtroppande sekretæren.

Så då er det store spørsmålet: Kva gjer ein med den resterande pengepotten?