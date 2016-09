Mistar tre veker med løn grunna dårleg veg

Vogntoget til Andreas Davidsen kvelva grunna det han meiner var dårleg vegskulder. Politiet inndrog førarkortet for tre veker.

Det var på E39 i Orkdal sist søndag at den 29 år gamle vogntogføraren frå Os hamna på taket med vogntoget full av leppefisk. Osingen føler ikkje at køyringa hans var uforsvarleg. 29-åringen står på at det var dårleg fundamentert veg som eine og åleine var årsak til ulukka.

- Eg hadde nett sove ein time og var på veg vidare, og var i ferd med å auka farten på eit rett strekk då vegskuldra plutseleg gav etter, fortel Davidsen.

Vegen han køyrde utfor frå var nyleg asfaltert.

- Asfalten var lagt på myr. Dette var ikkje uaktsam køyring. Det var ein veg som ikkje var fundamentert, sukkar Davidsen.

Andreas må truleg ta bussen i minst to veker til.

I sjokk

Då politiet kom til staden, var Andreas nett krope ut av vogntoget. Forvirra og full i adrenalin vart han spurt om han samtykte i førarkortbeslag.

- Eg svarte kontant nei, men resultatet var uansett at dei tok beslag i førarkortet mitt for inntil tre veker.

Osingen meiner seg urettvist handsama, og får støtte av arbeidsgjevaren i SG Trans.

- Politiet byrja å avhøyra han medan han framleis var i sjokk og full i adrenalin. Kanskje sa han noko feil der og då. Det er ikkje anna å venta når ein er litt forvirra. Uansett meiner eg politiet burde late Andreas få summa seg før dei byrja å avhøyra han, seier eigar av SG Trans, Stig Kollin Jenssen.

Avvisar rutinemessig beslag

Osingen føler at han ikkje fekk høve til å forklara seg skikkeleg før han sjølv ringde Orkdal lensmannskontor eit par dagar etter.

- For meg verkar det som dei rutinemessig beslaglegg førarkortet til vogntogsjåførar som er involverte i ulukker. Det synest eg er hårreisande. Det er jo trass alt levebrødet vårt. Me kan ikkje vera utan jobb i tre veker, seier Davidsen.

Adreassa.no skreiv om saka i etterkant av ulukka sist veke. Då dei snakka med politiet, avviste dei kontant at det er rutine å beslagleggja vogntog-sjåførars førarkort når dei er involvert i ulukker.

- Det vert alltid gjort ei konkret vurdering i kvar enkelt sak, og saka vert førelagt ein politijurist som avgjer om førarkortet skal beslagelggjast på staden, uttala politiadvokat Monica Grøtte Estenstad då.

Ho sa også dette om saka til Andreas:

- Vurderinga i dette tilfellet var at det var grunn til mistanke om eit straffbart forhold som kan medføra tap av retten til å føra førarkortpliktig motorvogn.

Norges Lastebileierforbund (NLF) er kritiske til at det er politijuristane som har makta i slike saker.

- Me opplever at det er juristane på politikammera som ofte pressar fram førarkortbeslag i slike saker. Denne avgjerda meiner me i større grad burde bli overlate til politbetjentane som er på ulukkesstadene, uttalte Roar Melum til Adressa.no.

Økonomisk tap

- Eg ser at politiet prøver å tilbakevisa at det er rutinemessige beslag, men inntrykket til meg og mine kollegaar er at det faktiske er slik det er. Eg har til og med høyrt om vogntogsjåførar som har blitt påkøyrd av "sjølvmords-kandidatar" i bil og likevel har fått inndrege sertifikatet.

Slik det er no, har politiet ytterlegare to veker på seg til å avgjera om dei vil køyra saka mi for retten, eller ikkje. I beste fall får Andreas førarkortet tilbake om to veker.

- Dei påstår at eg dreiv med uaktsam køyring. Det tilbakeviser eg på det sterkaste. Eg heldt berre 35-40 km/t i 80 km/t-sone, hadde begge hendene på rattet og følgde med i trafikken.

Inndraginga gjer at Andreas vert økonomisk skadelidande. - Det vert altså tre veker utan jobb, og det for eit forhold, som eg meiner ikkje å ha skuld i.

Etter at saka kom på trykk i Adressa.no har Andres fått ei rekkje støtteerklæringar frå vener og kollegaar i bransjen.

- Nokre av dei køyrer denne strekninga i Orkdal til dagen, og støttar synet mitt på at vegen her er veldig dårleg fundamentert.