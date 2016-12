Mistenkjer blandingsrus

Natt til i 1. juledag blei ein bil stoppa på Byvegen. Føraren og passasjeren er mistenkt for blandingsrus.

- I 03-tida i natt stoppa patruljen ein bil på Byvegen i Os. Føraren, ein 18-år gamal gut, og passasjeren, ei jente på 15 år, er mistenkt for såkalla blandingsrus. Det vil seia både alkohol og narkotika. Dei to blei køyrd til legevakt for blodprøvar og utvida prøvar. Førarkortet blei i tillegg beslaglagt, fortel operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Hans-Erik Thue.