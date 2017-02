Mistenkte tjuveri - tok affære

Betjeninga på Fjord´n Senter tok ein butikktjuv og heldt han til politiet kom til staden.

Ei eldre kvinne er mistenkt for fleire tjuveri på Fjord´n Senter dei siste par månadane. Laurdag føremiddag tok betjeninga på senteret kvinna på fersk gjerning.

- Kvinna er meldt for tre forhold av tjuveri på senteret sidan nyttår, seier politioverbetjent Ove Ivarhus og held fram:

- Ho blei avhøyrt på lensmannskontoret laurdag. Kvinna tilstod forholda, og blei dimittert.

Må gjera opp for seg

Ivarhus fortel vidare at kvinna no må gjera opp for seg, og at ei bot er det mest sannsynlege sanksjonsmiddelet.

- Det er påtalemyndigheita som fastsett dette, seier Ivarhus.

Den eldre kvinna er ikkje fastbuande i Fusa.