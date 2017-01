Møter Espen Aspenes seg sjølv i døra?

Han er ein varm tilhengar av E39 Stord-Os. Samtidig trugar den same vegen suksessverksemda hans ut av Kolskogen. Me tok ein prat med Frp-politikaren.

Torsdag skreiv Os og Fusaposten om at Statens vegvesen alt no prøver å leggja band på areal i Kolskogen for framtidig E39 Stord-Os. Det trugar ekspansjonsplanane som Espen Aspenes har hatt på vegner av Alutec AS i området. Samtidig er Aspenes som Frp-politikar ein varm tilhengar av ny E39. Då kommunestyret for to veker sidan debatterte heftig for og mot den nye vegen, stod Aspenes fram som ein av dei tydelegaste talsmennene for at vegen vil vera bra for næringslivet i Os.

Politikaren møter forretningsmannen

Då plan- og bygningsutvalet torsdag diskuterte Statens vegvesen si bandlegging i Kolskogen, var Arbeidarpartiet raskt ute med å peika på at dette er eit godt døme på at vegen vil ha negative konsekvensar for lokalt næringsliv - trass i fagre lovnader om det motsette.

- Er du einig med Arbeidarpartiet i at nye motorvegen faktisk legg press på næringslivet, Aspenes?

- Nei, me vil ikkje skulda på vegen. Det me er usamde i er Vegvesenet si sikringssone. Eg ser ikkje noko poeng i å bandleggja det arealet dei gjer. Me kan gjerne flytta på oss me, men Vegvesenet må vera tydelege på kva dei vil. Om dei vil innløysa vårt areal, så er det greitt. Det er mangelen på tydelegheit eg reagerer på, seier Aspenes.

- Men føler du at du møter deg sjølv litt i døra når du på den eine sida er ein varm tilhengar av ny E39 Stord-Os, og samtidig opplever at dine næringsinteresser er truga av den same vegen?

- Hehe, nei. For Alutec sin del er det jo det same om me ekspanderer i Os eller i Kristiansand. Men det er jo synd sett frå eit Os-perspektiv, dersom Vegvesenet ved å stå hardt på kravet fører til at me må sjå andre stader. Eg ser at det er nokre negative og nokre positive sider for næringslivet ved ny E39, men eg er overtydd om at det totalt sett vil slå positivt ut for Kolskogen, seier han.

Trur Alutec flyttar frå Kolskogen

For å forklara korleis han meiner at det kan slå positivt ut, tyr Aspenes til nabokommunen over fjorden i sør - Stord.

- Eg trur heile området blir transformert til eit handelsområde. Det ser me konturane av alt i dag. Bohus, Montér, Steinsenteret og Bygger'n er døme på det. Eg trur Kolskogen blir Os sitt svar på Heiane på Stord. Då ser eg ikkje for meg at Alutec passar naturleg inn her, seier Aspenes.

- Kan det då vera eit alternativ for dykk å etablera dykk i Lyseparken i stadenfor?

- Ja, eller på eit anna industriområde. Me ønskjer å kjøpa eigedom i Lyseparken, men det spørst om Os kommune har lyst å ha den typen traust industri som me står for inn der. Det har vore noko av min kritikk mot Lyseparken. Det bør vera samsvar med næringslivets behov og det utviklarane vil etablera, seier Aspenes.

- Gitt at de får lov å etablera dykk der: Trur du Lyseparken er oppe og går når de har behov for å forlata Kolskogen?

- Godt spørsmål. Det veit eg ikkje enno. Men me har fleire andre moglegheiter. Kanskje me flyttar til Fusa eller ein annan stad i bjørnefjordsregionen. Kanskje det blir Sotra, eller kanskje Kristiansand. Der har me alt etablert oss med Spesialstillas AS, og vil ekspandera der uansett, seier Aspenes.