Munkane imponerte i treningskamp

Med nesten berre nye spelarar i stallen greidde Lysekloster å grusa Stord heile 8-0. - Eg ser lyst på sesongen når spelarane alt no er så gode i lag, seier trenar Ruben Hetlevik.

Sjølv om det berre var ein treningskamp hadde heimepublikumet møtt opp mannsterke. I alle fall 60 tilskodarar ville ha med seg ein av dei første sjansane til å sjå det nye laget i aksjon. For eit nesten heilt nytt lag var det. Som ein av tilskodarane kommenterte: «Det går raskare å rekna opp kven som var der i fjor, enn å seia kven som er nye i år». Berre Chris Sunde Midtun, Espen Birkeland og Denis Ljubovic var med i fjorårets sesong.

Ingen i svart greidde å stoppa spiss Ole Thomas Herrem når han var i siget.



Målfesten startar

Heilt frå start tok Lysekloster føringa. Under 10 minutt gjekk det før Martin Sivertsen sette det første målet. To minutt etter var Håkon Kvittingen sist på ballen og sette 2-0. Deretter følgde det i same sporet resten av første omgang, og 3-0 til pause kunne glatt ha vore det doble. Spiss Ole Thomas som stod for det tredje målet, gjorde ein svært sterk figur på banen, og var ein vanskeleg match for stordingane. Munkane viste seg å vera pasningssterke og lite prega av solostunt i første omgang. Stord hadde nokre få sjansar, men makta aldri å overlista keeper Chris.

Vladan Radojkic (til venstre) skåra 8-0-målet.



Målmaskina Østervoll

I andre omgang hadde Lysekloster bytt ut målskårar Kvittingen med Kristoffer Østervoll. 25-åringen som har spelt på Austevoll og for Os Fotball, skulle visa seg å bli ei skikkeleg målmaskin i andre omrgang. Etter å ha vore på banen i berre to minutt fann han målmaskene. Og han stoppa ikkje med det, i kampens 61. og 68. minutt var det også Østervoll som leverte varene, og kunne såleis skilta med ein ekte hattrick. Etter kvart som leiinga vart høgare og høgare, vart det også fleire soloprestasjonar. Publikum ropte «8-0, 8-0, 8-0», og det vart då også sluttresultatet - siste målet sett av Vladan Radojkic.

Herrem i nevekamp med Stord sin målmann.



Trenaren imponert over prestasjonen

Hovudtrenar Ruben Hetlevik var sjølvsagt svært nøgd med resultatet, men mest av alt fordi han meinte at laget hadde greidd å gjennomføra det dei har trent på.



- Me fekk vist fram mykje av angrepsspelet vårt. Det har me hatt mykje fokus på dei siste vekene, så dette vart ei veldig god gjennomkøyring for oss. Prestasjonen til gutane er solid, og me får til det me har øvt på på trening. Det er det kjekkaste av alt, sa Hetlevik etter kampen.



- Særleg i lys av at laget har såpass lite erfaring i lag enno må dette vera eit sterkt resultat?



- No skal det seiast at Stord nok er det svakaste laget me kjem til å møta i sesongen. Men ja, det er eit nesten heilt nytt lag. Jobben med å få inn nye spelarar har vore svært viktig, og me er veldig godt nøgde med dei me har fått inn, seier Hetlevik.



Han seier at dei nye spelarane har jobba mykje med å bli kjende, både på banen og utanfor, og at dette er ein forutsetning for å bli eit godt lag.



- Gode fotballspelarar finn ut av det fort, og det har gutane gjort.





Helland mogleg kaptein-materiale

Baste Jonassens etterfølgjar som kaptein er enno ikkje avgjort. I dag tok Joakim Helland rolla, og Hetlevik likte det han såg.

- Det er eit viktig val, og me må bruka den tida me treng på det. Joakim Helland er ein av leiartypane på laget, og han er absolutt aktuell som årets kaptein. Kapteinen er ein som skal gå framfor både når det smell og når me gjer det bra, og ein som viser gode vanar på trening og i førebuinga. Derfor er det viktig å bruka tida slik at me er trygge på at det er riktig val. Me har fleire gode kandidatar, så eg er sikker på at me får ein solid kaptein til slutt, seier Hetlevik.