Namnlaus guffen storm

Eg har von om at Terje Søviknes som olje- og energiminister vil bidra til å gjennomføra ein "føre-var"-politikk slik han har lova, ved at han let klimaomsyn vera overordna oljeproduksjonen. Kjem klimautviklinga ut av kontroll, vil me alle sitja att som taparar, skriv Gunnar Kvåle.