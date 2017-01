Nærmar seg V-cup-nivå

Med ein andre- og ein fjerdeplass i IBU-renna i Martell er Martin Femsteinevik i ferd med å få sitt internasjonale gjennombrot.

Hålandsdal-utøvaren imponerte stort i dei Italienske løypene sist helg. Først gjekk han inn til andreplass på sprinten. Deretter følgde han opp med fjerdeplass på jaktstarten.

- Det er utan tvil min beste internasjonale prestasjon så langt i karrieren. Det var utruleg moro å få betalt med to så gode plasseringar, seier 22-åringen.

Det er på skytinga at Martin føler han har gjort dei største framstega denne sesongen. Mest nøgd er han med at han klarar å la vera å tenkja konsekvensar.

Tryggare på standplass

I sine første sesongar som senior vart det mykje stong-ut for Hatlestrand-guten. No verkar det som stabeisen får betalt for sin gode og harde treningsinnsats.

- Eg er blitt betre både på standplass og i sporet, men om eg skal peika på ein ting som eg verkeleg føler eg har fått taket på, så er det den mentale biten. Denne sesongen har eg klart å ikkje engsta meg for å bomma. Det gjorde eg svært mykje før. Som regel enda det med nettopp det - att eg bomma, humrar Martin.

Han kan ikkje heilt forklara korleis han har lukkast med å kvitta seg med denne uroen.

- Kanskje det er erfaringa som etter kvart kjem til sin rett. Eg har jo trass alt halde på med dette ein stund. Kanskje er det rett og slett slik at eg underbevisst har skjønt at ein ikkje kjem noko veg med å uroa seg, undrar Martin.

Uansett har han fått ein tryggleik på standplass som han ikkje har hatt før.

- Det er godt å klara å ikkje tenkja konsekvensar, men faktisk fokusera på arbeidsoppgåver. Det høyrast så lett ut, men det har teke meg tid å få det til, seier han.

V-cup-håp

Tidlegare har Martin kjent mykje på presset om å måtta prestera for ikkje å falla ut av IBU-laget. Dei siste gode resultata har gjeve han ein ro som han vil dra nytte av.

- No er eg klar for ny innsats i Arber i Tyskland denne helga. Målet er å visa at eg kan stabilisera meg høgt på listane i IBU-renna, seier 22-åringen.

Om han held fram med å prestera like bra utover vinteren er V-cup-draumen ikkje langt unna rekkevidde.

- Eg går ikkje og tenkjer på det heile , men det er klart, håpet er der. Det er ikkje urealistisk at eg får eit innhopp på øvste nivå i løpet av sesongen, seier Martin, før han legg til.

- Eg har nok eit godt stykke igjen til eg kan seia at eg har V-cup-nivået fullt og heilt inne, men det hadde vore veldig motiverande å få prøva seg i det store selskap.

V-cup-avslutninga i Holmenkollen kan vera ein sjanse.

- Då kan Noreg stilla med inntil tre ekstra utøvarar. Om eg held fram med å plassera meg godt i IBU-cupen, er det godt mogleg at eg kan få vera med der. Det hadde i alle høve vore veldig moro, seier Martin.

- Fleire konkrete mål for sesongen?

- Jo, eg gler meg jo til NM i Mo i Rana heilt på tampen av sesongen. Frå før av har eg ein åttande og ein niandeplass som beste. Det hadde vore kjekt å avansert litt på resultatlistene der, seier Hålandsdal-utøvaren.

Litt nedtur for Ragnhild

Også veslesøster Ragnhild er i Tyskland for å gå IBU-renna denne helga.

- Ho har ikkje hatt heilt flyten i det siste, så me håpar ho finn forma her i Arber, seier broder Martin.

- Ho var før deg i V-cup-sirkuset, men er no tilbake i IBU-cupen.

- Ja, det vert litt sånn det går. Ho fekk "smaka" på V-cupen det i Östersund og Pokljuka før jul. No er det litt tilbake til kvardagen for Ragnhild, men ho får nok fleire sjansar, seier Martin.