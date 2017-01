Neste stopp Endelausmarka

Det er endå nokre år til det går rutebussar, men guida bussturar til Endelausmarka er ikkje uvanlege. Me fekk vera med på Os Ap sin

Kenneth Svenningsen

kenneth.svenningsen@osogfusa.no

Det endelause området der nye E39 et seg nordover mot Bergen er framleis eit høgst risikofyllt område å ferdast i. Likevel hender det ein gong innimellom at andre enn anleggsarbeidarar slepp inn.

I samband med besøket av partisekretær Kjersti Stenseng hadde Os Arbeiderparti rekvirert ein buss onsdag føremiddag. Med seg fekk dei Lyseparkendirektør Fredrik Seliussen og næringssjef Daniel Skotheim. Sistnemnde nytta sjølv høve til å ta med seg kollega frå «Byregionsprosjektet» (BYR) Eli Jeanette Fosso.

Stenseng besøket sit i Os med ei omsyning på GC Rieber Compakt på Søfteland. No gledde ho seg til å sjå plassen der osingane får sin nye næringspark.

- Det var veldig kjekt å sjå korleis dei hadde det på Compackten - artig at ei bedrift på Søfteland kan vera størst i verda på sitt felt. Lyseparken vert det spennande å høyra meir om. Det vil vera av enorm betydning for Os å få ein næringsplass som den. Tenk alle arbeidsplassane ein vil få der, kommenterte Stenseng.

?? Helge Steinum og Tone Hepsøe tok Ap-kollega Kjersti Stenseng med seg på GC Rieber Compact og guida tur i Endelausmarka då partisekretæren vitja Os onsdag.

Med vestar i bussen

Vel framme ved anleggsvegen til Endelausmarka vart me presentert for dagens guide, assisterande prosjektleiar i Endelausmarka, Arne Eltvik.

- De tenkjer kanskje det er rart å måtta ta på desse anleggsvestane, men me køyrer no inn på eit området som langt frå er trygt for utanforståande. Det er mykje anleggstrafikk og store maskinar som turar rundt her oppe, så første pri er at de er synlege, konstaterer Eltvik medan bussen humpar innover på den vel kilometer lange anleggsvegen til anleggssentrumet der nye E39 med tida skal kryssa fylkesvegen til Lysekloster.

- Det er unntaksvis at me slepp folk opp her. Eigentleg skulle de hatt tryggleikskurs først, humrar guiden til dempa latter frå passasjerane.

Ap-gjengen er ikkje hans første buss-last med skodelystne denne vinteren.

- For nokre veker sidan hadde eg ein gjeng frå eit anna politisk parti. Dei var litt uforsiktige med kvar dei gjekk når dei steig ut av bussen. Eg tilrår dykk til å halda saman og stå med bussen. Ikkje gå bak maskinar for å ta dykk ein røyk eller liknande, slik nokre av dei tidlegare buss-passasjerane våre her prøvde på, formanar guiden.

? Arne Eltvik tok guidejobben som ein erfaren reiseyråtilsett. Den assisterande prosjektleiaren krydra informasjonen om anleggsarbeidet og framdrifta med små morosame funfacts.

Ikkje spaservenleg underlag

Det er strålande januarvêr. Likevel er det lite innbydande for passasjerane å tråkka ut og kjenna på underlaget i Endelausmarka. Grunna tungtrafikken og anleggsmaskina er det gjørme over alt. Gjengen vert samde om å ta første stoppet frå innsida av buss-vindauga.

- Der ser de det doble utløpet av Skogafjellstunellen, altså tunellen som har innslag på Svegatjørn-sida. Etter planen skulle han ha vore ferdig gjennombora innan 13. januar, men grunna litt forseinkingar kjem me ikkje gjennom før i midten av neste månad, fortel Eltvik.

Medan turen går vidare nord-austover mot Lyshorntunellen nyttar Seliussen høvet til å fortelja litt om Lyseparken.

- No er me om lag midt mellom dei to områda som vil utgjera næringsområdet Lyseparken. Me skil mellom nordre- og søndre. Skilet vil gå om lag her som fylkesvegen kryssar E39.

- Kor stort område har kommunen til å bruka til næring, lyd det frå bak i bussen.

- Total har me 719 mål til utvikling, og me er alt godt i gang med arbeidet med å finna bedrifter som skal etablera seg her, fortel Celiussen.

? Fredrik Seliussen delte ut anleggsvestar til samtlege i bussen. Bortsett frå herverande fotograf var det ingen som var ute av bussen og dermed fekk bruk for vesten.

500 arbeidarar

Trafikken på den noko humpete komande firefeltsvegen i Endelausmarka er liten denne føremiddag. Guide Eltvik har rutinert nok lagt bussturen til arbeidaranes lunsj-tid.

- Det ser ut som me treffer bra med at dei har lunsj no. Elles er det jo heile tida trafikk her. Totalt 500 arbeidarar jobbar her til dagen, og det er aktivitet frå klokka 06.00 om morgonen til klokka 02.00 om natta, fortel han.

Me er no komne fram til innskotet til den lengste tunellen i Endelausmarka, Lyshorntunellen.

- No er me midt i den vel 28 meter breie hovudvegen. Det doble innskotet er like der framme, peikar Eltvik.

Tunellen blir 9,5 km lang.

- Denne tunellen har fleire utgangar, så heilt gjennombora vert me ikkje før hausten 2018.

- Men vegen vert jo ikkje opna før i 2022. Kvifor tek det så lang tid, lyd det frå bak i passasjerseta.

- Åh, det er mykje å gjera utanom tunell-arbeidet. Ting tek tid, humrar guiden.

? Det var rimeleg gjørmete ved inngangen til den 9,5 km lange Lyshorntunellen. På dette strekket vert E39 nær 30 meter brei med fire felt og kraftig midtrabatt.

Stein til Lyseparken

- Kvar går all steinen de grev ut av tunellane?

- Her på Os-sida går han til bearbeiding av tomtene i Lyseparken. På Fana-sida køyrer me ein del til ein plass i Hordnes-skogen. Der vert det mellom anna jobba med å laga ein treningsbane for hest.

Totalt 1,5 millonar kubikk med stein vert gravd ut av fjella i samband med tunellarbeidet i Endelausmarka.

- Finn de nokre edle metall i fjella he?

- Ja, men det seier me ikkje til nokon, skjemtar Eltvik.

Heller ikkje her finn busspassasjerane det verd å skitna til skorne. Underteikna er den einaste som tråkkar utanfor for å ta eit bilete av bussen på den komande motorvegen.

- Du det var jammen bra me fekk desse oransje vestane, ler leiar i Os Ap, Helge Steinum, lett ironisk i det me køyrer tilbake igjen mot Lysekloster-vegen.

- Ja, ein kan aldri vera for forsiktig, repliserer guide Eltvik kjapt.

Fredrik Seliussen og Ap-politikarane fekk god guiding innover i marka.

Ingen bybane til Os

Like før me er tilbake der me starta gjer Eltvik oss merksame på eit lite vatn på venstre side av vegen.

- Der borte er det den berømte øyenstikkaren held til. Den brua me passerer her lagar me eine og åleine for å sikra at øyenstikkaren får jamt tilsig av vatn frå denne sida av vegen. Brua måtte vera såpass høg meinte fylkesmann Lars Sponheim slik at også hjorten fekk høve til å koma seg under og dermed kryssa vegen, fortel Eltvik.

Me var ikkje dei første busspassasjerane han guida, og garantert ikkje dei siste.

Men trafikken dei neste åra vert ingenting imot det me kjem til å oppleva når vegen opnar i 2022.

- Fredrik Seliussen, så mange arbeidsplassar som de skal leggja til rette for her, burde me ikkje også fått bybanen til å leggja eit spor denne vegen?

- Hehe, godt spørsmål. Du Eltvik: Kan de laga eit ekstra tunell-løp heile vegen slik at me også får bybanen denne vegen?

- Hehe, det får bli ei anna skål...