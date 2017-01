NHO om ferjefri E39: - Eit svært viktig regionalt og nasjonalt prosjekt

E39 Hordfast mellom Stord-Os er eit svært viktig regionalt og nasjonalt prosjekt med stor positiv samfunnsøkonomisk nytte, framhevar NHO Hordaland i sitt høyringssvar til kommunedelplanen for E39 Stord-Os.

Styret i NHO Hordaland viser i den samanheng til SNF/NHH ved Victor Norman og BI ved Torgeir Reve.

På bakgrunn av dette har NHO Hordaland tidlegare sett som krav at Hordfast må få byggjestart i 2019.

- Styret i NHO Hordaland meiner det no er avgjerande å ha fokus på realistiske og kostnadsbesparande løysingar slik at prosjektet kan få sin byggjestart tidleg i den første fireårsperioden i komande NTP, heiter det i høyringsuttalen.

Fristen for å uttala seg om kommunedelplanen er fyrstkomande fredag.

Fullt utbyte av Rogfast

NHO Hordaland løfta fram ferjefri E39 som ein av hovudprioriteringane i samband med høyringsrunden på etatsforslaget til NTP (2018-2029), og står fast på denne prioriteringa. Dei har lagt til grunn at ein skal velja dei alternativa som er raskast å gjennomføra, mest realistiske og mest kostnadseffektive.

- Ferjefri veg mellom Bergen og Stavanger vil knytta Vestlandet saman, gje betra mobilitet for arbeids- og næringsliv og auka konkurransekrafta til næringslivet kraftig, argumenterer NHO, og legg til at ein ikkje vil få full utnytting av E39 Rogfast før heile E39 til Bergen er ferjefri.

Når Rogfast no snart er klart for byggjestart, meiner difor styret i NHO Hordaland at det neste store prosjektet på E39 må være Hordfast mellom Stord og Os.

Forslag til endringar

Samstundes som NHO Hordaland prinsipielt går inn for ferjefri E39 over Os-Reksteren-Tysnes og Stord slik som skissert i fylkesdelplanen, kjem dei med følgjande forslag til endringar som etter deira syn kan gje kostnadsreduksjonar utan at det går utover prosjektets hensikt:

1. Styret i NHO Hordaland støttar Statens vegvesen si tilråding av alternativ B, for kryssing av Langenuen. Alternativet gir best samfunnsøkonomisk nytte, men gir også høve for ei innsparing fordi ein kan foreta ei stegvis utbygging.

2. I første byggjesteg meiner vi at eksisterande veg på Stord fram til Mehammar/Raunholm nyttast. Dermed unngår ein å byggja ny 4-felts vei over den sørlege delen av Tysnes og kostnadene vert redusert tilsvarande bygging av ny 17,5 km 4-felts vei.

3. Flytebrua over Bjørnefjorden må byggjast så enkel og kostnadsbesparande som mogleg innanfor den standard som er bestemt for 4-felts veg/110 km/t. Det kan synast som at enkelte av løysingane som er skisserte i plandokumentet er unødvendig kostbare og teknologisk uprøvde. NHO er redd for at dette vil seinka heile prosjektet.

4. Styret i NHO Hordaland vil gå inn for at flytebrua vert bygd som sideforankra bru med fast fundamentert endeforankring til grunn og fast fjell, og at overgangen mellom flytebru og landsida på Reksteren og ved Røtinga i Os, skjer med såkalla "fritt fram bruer".

5. Dette vil gje høve for seglingsløp på begge sider av fjorden, men av omsyn til topografi og skånsam lending av brua meiner NHO at hovudseglingsløpet bør flyttast frå Reksteren til Røtinga.

6. Styret i NHO Hordaland meiner at kryssinga av Bårdsundet er foreslått med unødvendig høgt seglingsløp og dermed skjemmande inngrep. Med same seglingshøgde som brua på lokalvegen lenger inne i sundet vil brua liggja finare i terrenget og nærast utan fylling på noko side.

7. Kommunedelplanen er gjennomført som statleg plan. Styret i NHO Hordaland meiner at ein statleg kommunedelplan som dette, med konsekvensar for næringsliv også i tilstøtande kommunar, bør bestemme kvar aktuelle tilførselsvegar/punkt bør vera plasserte. Departementet bør regulera inn tilførselsveg/punkt for trafikk frå Kvinnherad i form av nytt ferjeleie nærast mogleg E39.

9. Styret i NHO Hordaland meiner forøvrig at staten av omsyn til raskare framdrift og kontinuitet også bør stå for reguleringsplanen for heile prosjektet med tilførselsvegar.

Fryktar for framdrifta

NHO sentralt har også kome med ein eigen uttale til kommunedelplanen der dei peikar på at ferjefri E39 vil "redusera reisetid og transportkostnader, og binda regionar betre saman. Utbygginga vil også bidra til større bu- og arbeidsmarknader som er viktig for eit næringsliv i omstilling".

- Vi registrerer at kostnadsoverslaga på dei ulike prosjekta på E39 har auka. Vi fryktar at økte kostnader kan setja framdrifta av dette og andre prosjekt i fare. For næringslivet er det ikkje ønskjeleg at prosjektet vert skubba ut i tid, men vert ferdigstilt til planlagt tid. I denne samanheng gjeld det særleg prosjekta kring dei store byane, der effekten av betre infrastruktur venteleg er størst, uttalar NHO sentralt.