No blir det fakkeltog

Like før politikarane samlar seg for gje uttale til bru over Bjørnefjorden, blir det demonstrasjonstog utanfor rådhuset.

Ein gjeng naboar på Søre Øyane inviterer osingane til å gå i fakkeltog på Osøyro i morgon før kommunestyremøtet, for å markera sin motstand mot brua. Ein av dei som har oppretta hendinga er Anne Kari Dale.



- Eg må seia at eg sint. Eg er fødd og oppvaksen i Søre Øyane. For tre år sidan bygde eg og mannen min hus i Niklashaugen, og me har stifta familie her. Men hadde eg visst at det skulle koma ei bru i land rundt 100 m nedanfor huset vårt, hadde eg valt å bu ein heilt annan stad, seier Dale, og legg til:



- Eg vil at ungane mine skal få same fine oppvekst som eg fekk. Med den brua, vil dei ikkje få det, seier ho.

Naboane i Søre Øyane samla seg for å synga Øyasongen i går (Foto: privat)



300 inviterte

Saman med Gunn Merete Sundøy, Kristine Kvinge og Sigrun Helen Røttingen har ho gått i spissen for å markera sin motstand. Dei har oppretta underskriftkampanjen som Os og Fusaposten skreiv om før i dag, og arrangerer altså fakkeltog også.



- No er det rundt 50 vaksne som har sagt at dei skal koma, men det blir nok mange fleire. Dei kjem til å ta med ungane sine. Våre ungar er i alle fall sinte på denne brua, seier Røttingen.



No er rundt 300 personar inviterte. Også i 2013 var det eit fakkeltog mot bru som samla fleire hundre personar i Os sentrum.



- Tilhengjarane av brua seier at det berre er øyafolk som er motstandarar. Men me ser tydeleg at det ikkje er tilfellet. Og det vil visa seg også i demonstrasjonstoget i morgon, seier Kristine Kvinge.





Laga protest-video

Dei har også laga ein protestvideo der dei syng Øyasongen, og viser ei rekkje idylliske bilete frå Søre Øyane: