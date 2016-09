No blir ho kommunalsjef

Aina Tjosås får tittelen kommunalsjef, og ein ny plansjef skal tilsetjast.

I plan- og bygningsutvalet orienterte rådmann Christian Fotland om endringar som blir gjort i Os kommune. Tidlegare sat leiar for teknisk, Marianne Kramer, i rådmannens leiargruppe. No skal Kramer i staden rapportera til ei nyoppretta kommunalsjef-stilling for samfunnsutvikling.

Stokkar kabalen

Tidl. plan- og utviklingssjef Aina Tjosås går inn i denne nyoppretta stillinga.

I tillegg til at kommunalsjefen inngår i rådmannens leiargruppe, vil også økonomisjef Ingrid Karin Kaalaas tre inn her.

- Når me diskuterer budsjettspørsmål er eg heilt avhengig av den sparringa eg kan få frå økonomisjefen, forklarte rådmannen.

Ny plansjef

Tidl. plansjef Asle Andås går over i ei seniorkonsulent-stilling, og får ansvar for å halda tråden i alle kommunens interne planar. Ein ny plansjef skal dermed tilsetjast. Fristen for å søkja på stillinga som plansjef går ut 21. september.