No kan du levera inn ulovlege våpen utan å bli straffa

Frå 1. mars til 31. mai kan ein levera inn ulovlege skytevåpen til politiet utan å risikera straff.

Politiet ber i ei pressmelding folk om å ta kontakt med næraste politistasjon eller lensmannskontor for anten å levera inn ulovlege våpen eller få dei over i lovlege former. Våpen kan også leverast inn anonymt.

- Dette tyder at dersom du har våpen i hus som du har litt "vondt i magen" for, kan du no få bringa dette i orden, kommenterer Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt på sine heimesider.

Tryggleik

I pressemeldinga vert det understreka kor viktig det er at innleveringa skjer på ein trygg og sikker måte.

Er ein våpenkyndig og vil levera våpenet sjølv er det viktig å sjekka at våpenet ikkje er ladd og sikra og transportera det i eit tilpassa futteral eller veske.

I pressemeldinga vert det presisert at dersom ein har våpenkort på lovlege våpen, men samtidig har ulovlege våpen, risikerer ein ikkje tilbakekall av våpenkortet eller avslag på framtidige søknader når du nyttar deg av amnestiet.

Strafferamma for å ha ulovlege våpen er inntil to års fengsel. I grove tilfelle er strafferamma fire år. Har ein våpenkort for anna våpen, må ein i tillegg rekna med at dette vert tilbakekalla.