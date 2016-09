Nye Bjørnefjorden kommune får 7,2 millionar i regiontilskot

Regjeringa og Venstre er samde om kriteria for tildelinga av det nye regionsenter-tilskotet. Bjørnefjorden kommune får 8,6 millionar ekstra pr. år.

Venstre sørgde for fleirtal saman med regjeringspartia om eit nytt inntektssystem for kommunane. Partiet fekk då gjennomslag for eit nytt regionsenter-tilskot. Tilskotet skal gå til nye kommunar som har slått seg saman, og vert over 9.000 innbyggjarar.

- Dette tilskotet ønskte Venstre å få inn i kommunereforma for å nytta meir gulrot og stimulera til fleire kommunesamanslåingar, seier Terje Breivik, Stortingsrepresentant for Venstre i Hordaland, i ei pressemelding.

Breivik kommenterer at tilskotet kan nyttast til å utvikla kommunen sin regionsenterfunksjon, slik at kommunen vert ein vekstkraft i regionen.

- Eg trur nye Bjørnefjorden kommune vert eit viktig tyngdepunkt sør for Bergen, og vil utvikla gode tenester til innbyggarane, seier Breivik.

Tilskotet utgjer 200 millionar på årleg basis. 120 millionar vert tildelt per kommune, medan dei resterande 80 vert tildelt per innbyggjar i den nye kommunen.

Nye Bjørnefjorden kommune vil ha omlag 23.600 innbyggjarar, og vert den 5. største kommunen i Hordaland.