Nyt å vera med i opprykkskampen

I sin tredje sesong med laget er Erlend Lyssand og Fana-damene verkeleg med i opprykskampen for eliteserien.

Som den fødde pessimist han er, dreg han godt på det før han motvillig vedgår at sjansane for at Fana kan rykkja opp så absolutt er reelle.

- No skal me jo spela to tøffe kampar like over nyttår. Resultatet mot Molde og Fjellhammer, vil nok definera endå litt tydelegare korleis det går denne sesongen, seier Lyssand.

Men faktum kjem han seg ikkje unna. Fana ligg på tredjeplass i 1. divisjon, fattige to poeng bak leiande Fredrikstad Ballklubb, som har 18 poeng.

- Jaudå, hausten har vore god. Med litt klaff kunne me til og med ha toppa tabellen no til nyttår, seier Fana-trenaren.

Tapa for Viking og Fredrikstad no i desember øydela den sjansen.

- Me hadde utruleg god flyt i starten av haustsesongen, men heilt mot slutten klabba det litt. Uansett må konklusjonen vera at me har gjort ein god haustsesong, oppsummerer Lyssand.

Erlend Lyssand er midtveges i sin tredje sesong med Fana-damene.

Fekk smaken i Os

Noko tilfeldig vart Erlend dregen inn som trenar for Os-damene i 2011, sidan har han halde det gåande.

- Jobben med Os-damene gav meg verkeleg meirsmak på det å vera trenar. Eg hadde tre kjekke år med dei, før eg vart Fana-trenar i 2014. No er eg i gang med tredje sesongen med dette laget, og eg trivst kjempegodt, seier osingen.

I fjor enda Fana-damene på femteplass. No ligg dei altså på tredje.

- Me er halvspelt, så alt kan skje, men det er klart, om me kan vera med og kjempa om opprykksplassane, så gjer me jo det, sjølv om det ikkje er noko uttalt mål at Fana skal opp i øvste divisjon, seier 41-åringen.

Full jobb ved sidan

Lyssand er i desse dagar i gang med trenar 4-utdanninga. Osingen vert med andre ord meir enn kompetent nok til å leia eit eliteserielag.

- Det er klart eg ville vore med på det, men som eg seier: Eg er ein nøktern person som i første rekkje konsentrerer meg om å gjera jobben godt no i årets sesong, ler Erlend avvæpnande.

Førebels har han 100 prosent stilling i sin sivile jobb som seljar for Kinsavik Frukt ved sida av trenar-stillinga.

- Eg trivst kjempegodt med å trena handball-lag, men eg går ikkje og drøymer om å gjera det til heiltids-yrke. Eg har det fint slik eg har det, sjølv om det stundom er litt travelt.

Enorm treningsvilje

Fana-damenes sterke haustsesong kom ikkje av seg sjølv. Erlend forklarar suksessen slik.

- Først av alt må eg seia at eg leier ein gjeng med enormt treningsvillige jenter. Dei trenar vanvittig mykje. Det har gjort at me har kunna ta ytterlegare steg mot toppen av 1. divisjon denne hausten. I tillegg må eg nemna at me har to faste økter med eliteserielaget til Tertnes i veka. Det gjev oss svært god matching.

Om Fana skulle klara å bli blant dei to beste laga, eller ta seg opp via tredjeplass og kvalik, ville det vore historisk. Fana har aldri tidlegare hatt eit damelag i eliteserien.

- Du kan bli ein historisk trenar, Erlend?

- Du gjev deg ikkje du, hehe. Neida. Me nyt å vera med i toppen og skal gjera vårt beste for å hengja med, så får me telja opp når vårsesongen er ferdigspelt og sjå korleis det gjekk, kommenterer edruelege og sindige Lyssand.