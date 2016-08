Nytt milliondryss over Os og Fusa

Som takk for at Os og Fusa kom i mål med samanslåinga og tek på seg regionsenterrolle, får den nye storkommunen 4 mill. kroner og lovnad om bru-utgreiing for Hatvik-Venjaneset.

Det vart eit møte mellom frp-arar på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå ved nye Luranetunet tysdag ettermiddag. Leiar for kommunal- og forvaltningskomiteen Helge André Njåstad og leiar for Frps stortingsgruppe, Harald Tom Nesvik, lot seg villig imponera over sjukeheimen som skal få tropisk hage. Dagsenteret for demente, som er første trinn, er blitt ferdigstilt i løpet av sommaren, og skal vera innflyttingsklart i løpet av få dagar.

Første del av ombygginga, dagsenteret for demente, står innflyttingsklart denne veka.

- Terje er blitt høyrt

Njåstad nytta høvet til å skryta av prosessen som har skjedd i bergensregionen knytt til kommunesamanslåing.

- Særleg at kommunereforma syt for at Bergen får ekstremt sterke kommunar rundt seg, er spanande. Det vil føra til fornya konkurranse når det gjeld kvar folkeveksten og dei nye arbeidsplassane vil koma, sa Njåstad.

Terje Søviknes sit som leiar for Frp sitt lokalpolitiske utval. Frå dette utvalet er det kome mange innspel til regjeringa sitt arbeid med det nye inntektssystemet. Eitt av innspela handla om at dei nye kommunane som får regionsenter-funksjon bør få ekstra midlar.

- Nyhendet i dag er at Terje er blitt høyrt. Og så har han lykkast med kommunereforma i tillegg, difor får han pengar i lag med Atle (Kvåle) i starten og dermed ein måte å vidareutvikla eit sterkt regionsenter, sa Njåstad.

Pengane skal i framtida gå til den nye Bjørnefjorden kommune, men alt til neste år vil dei første midlane bli fordelte mellom kommunane som har fatta samanslåingsvedtak. Heilårsverknad får ein frå 2018.

- Mellom anna har dei behov for ekstramidlar knytt til sosial infrastruktur, kulturtilbod/festivaltilbod for ein heil region. Difor har me jobba for å etablera dette i måten me fordelar pengar, sa Njåstad.

Terje Søviknes i samtale med Frps parlamentariske leiar, Harald Tom Nesvik, om korleis ein kan finansiera ei ny bru mellom Fusa og Os.

Mellom 4 og 5 mill. årleg

Frp har i forhandlingar fått gjennomslag for ei samla ramme for 200 mill. kroner til føremålet, som skal fordelast på dei kommunane som blir regionsenter-kommunar.

Njåstad kunne ikkje eksakt talfesta kor stort dette regionsentertilskotet vil bli for Os/Fusa. Det kjem både an på det endelege vedtaket i statsbudsjettet, men også kor mange som til sjuande og sist vel å slå seg saman, sa Njåstad og drog fram ein kalkulator:

- Mi haldning er at me bør dela tilskotet ut per innbyggjar. I så fall blir reknestykket slik for Os og Fusa sin del at ein vil få eit ekstrabeløp på mellom 4 og 5 mill. kroner årleg, forklarte han.

- Det er ekstra kjekt å sjå at ein stor del av desse midlane vil koma mitt heimfylke til gode. Både her og Sotra-regionen og Nordhordland har tilsvarande regionssenter som vil få sin del av potten.

- Så dei kommunane som no har fatta vedtak om samanslåing må håpa på at så få som mogleg gjer det same for å få størst mogleg del av denne potten?

- Det er for så vidt rett. Men dersom det blir svært mange å dela mellom, finst det gode grunnar for å framforhandla ein høgare pott, sa Søviknes.

- Gunstig for Liv på Øyro

Ikkje overraskande var ordførar Terje Søviknes nøgd med at det nok ein gong slår gunstig ut for Os at Frp sit i regjering.

- Eg er svært nøgd med dette, særleg når det kjem som ein bonus på toppen av dei andre gulrøtene. Det monnar godt no når me står midt oppe i prosjekt med å skapa meir aktivitet i vårt kommunesenter Osøyro, sa ordføraren.

Han la til det som har vore den aller største endringa for Os sin kommuneøkonomi under nye regjeringa; auken i vekstkommunetilskotet.

- Me følte i ein periode at det var svært tungt å vera i kraftig vekst, med 3,5 prosent årleg auke i folketalet. Du skal du byggja ut mykje sosial infrastruktur for å halda tritt, sa Søviknes.

Vekstkommunetilskotet har vakse til både 10 og 12 mill. kroner årleg, og til neste år er det antyda at 16 mill. kroner kan bli Os til del.

Har tru på lokal bru

Njåstad kommenterte også utspelet frå Os og Fusa kommunar om midlar til bru mellom Hatvik og Venjaneset.

- Me fordeler 100 mill. kroner til utgreiing av slik infrastruktur til neste år, og der blir Os og Fusa ein av kommunane som får midlar til utgreiing. Det å erstatta ferje med bru er eit distriktspolitisk godt vedtak som denne regjeringa har dobla midlane til i forhold til sist regjering, sa Njåstad.

- Dette gjer me for å finna ut korleis ein best kan kryssa Fusafjorden og slik knyta kommunane saman. Når ein skal gjera det, har ein då 40 år med ferjeavløysingsmidlar til brua, og det vil eg tru kan rekna heile prosjektet berre gjennom det, la Njåstad til.

- Det manglar litt, repliserte Søviknes. - Men tek du med ferjebilletten som ein må betala i dag, og reknar det inn i eit tilsvarande beløp i bompengar som eigenandel i bruprosjektet, vil det vera meir salbart.

Staten gjev 19 mill. kroner årleg til ferjesamband som Hatvik-Venjaneset. Ein må trekkja frå ein del når det gjeld driftskostnader til den framtidige brua, slik at beløpet som skal gongast med 40 blir nærare 15 mill. kroner.

- Dei som hevda at det berre var ei gulrot me i Frp kasta ut for å få Fusa med oss, tok feil. Me meiner at dette er fullt mogleg å realisera, konluderte ordføraren.