Nytten av Hordfast kan vera overdriven

Det er Noregs dyraste vegprosjekt. Ifølgje forskarar har utrekninga av om vegen er nyttig eller ikkje, ein vesentleg mangel.

Det gir eit feil bilete av samfunnsnytten av store vegutbyggingar som Hordfast når Vegvesenet ikkje har vurdert effekten av bompengar, ifølge ein ny rapport. Det var i eit intervju med NRK Hordaland like før jul at kritikken mot Statens vegvesen vart lagt fram.

- Høge bompengesatsar vil redusera trafikken. Det påverkar sjølvsagt kor samfunnsynntig det er å byggja Hordfast, sa Morten Welde ved forskingsprogrammet Concept på NTNU. I lag med tre andre forskarar har han utarbeidd rapporten som viser at bompengar sjeldan vert teke høgd for når vegprosjekt vert planlagde.

Ifølgje forskaren kan samfunnsnytten i verste fall bli halvert. Det gjeld særleg prosjekt langs kysten med mykje lokaltrafikk og med høg bompengetakst. Til Os og Fusaposten seier Welde at utan god nok kunnskap om den dempande effekten bompengane har, veit ein ikkje korleis samfunnsnytten vil bli for Stord-Os.

- Dette er førebels like uklart også for dei som skal avgjera om vegen skal byggjast eller ikkje, seier Welde.

Bompengar ikkje rekna inn

Os og Fusaposten spør prosjektleiar for Hordfast, Signe Eikenes, om det stemmer at dei ikkje har teke høgd for den dempande effekten av bompengar.

- Det stemmer at me har rekna ut trafikken utan bompengedempande effekt. Det er fordi ei bru over Bjørnefjorden vil ha ei levetid på minst 100 år, altså lenger leve- og brukstid enn bompengeperioden på 15 år, seier Eikenes.

I løpet av dei fem åra med utgreiingar har kostnaden for Hordfast vakse frå 19 til 43 milliardar kroner (veksten inkluderer også nye momsreglar, prisauke og lenger vegstrekkje). I framlegget til NTP i fjor, medan prisen enno var på 39 mrd. kroner, stod det at 14 mrd. kroner skulle koma frå bompengar.

- Det har vore hevda at det vil gje ei bompengepassering på 500 kroner per personbil?

- Det er ikkje avklara enno, men det vil truleg ikkje bli så mykje som 500 kr for å køyra over sjølve brua, seier Eikenes.

Å passera hardangerbrua, som kosta ein brøkdel av Bjørnefjordsbrua (prislapp 2,3 mrd kroner) kostar 150 kr for ein personbil og 600 kr for ein lastebil utan avtale. 65 prosent av finansieringa kjem der frå bompengar.

Kor stor del av finansieringa av Hordfast som skal koma frå bompengar og kor mykje staten må dekkja inn, vil truleg bli endeleg klarlagt i NTP som blir lagt fram i vår.

Fritidstrafikk meir påverka av bompengar

Ifølgje forskarane frå NTNU er gjennomgangstrafikk og næringstrafikk mindre påverka av høg bompengekostnad. Men frå Vegdirektoratet kjem tal som tilseier at det store fleirtalet av biltrafikken (over 70 prosent) mellom Stord og Os er såkalla fritidstrafikk. Det inkluderer alle ærend som ikkje er utført av yrkessjåførar, som t.d. privat transport til tannlege, frisør, handling og familiebesøk. Dette er ein type trafikk som i større grad blir dempa av høg bompengekostnad.

- Korleis harmonerer det store fleirtalet fritidstrafikantar med påstandar om at det er næringslivets behov som utløyser behovet for brua?

- Det meste av trafikken er ikkje yrkestransport, men likevel er denne transporten svært viktig. Sjølv om arbeidsreisedelen er mindre i prosent enn fritidsreiser, er nytten for desse reisene store. I tillegg opnar brua for ein utvida næringsstruktur der reisetidene går ned. Samla gjer dette at næringslivet sine behov, utover transportfunksjonen, får gevinst med bru over Bjørnefjorden, seier Eikenes.

På høyring utan godt nok nytte-reknestykke

Det er heller ikkje rekna inn i nytten av Hordfast kor stor del elbilar det vil vera på vegane når vegen skal stå ferdig i 2035. Desse har per i dag fritak for bompengekostnad.

- Kva avgiftspolitikk det blir lagt opp til framover, er opp til det politiske miljøet å avgjera. Me må halda oss til dagens føringar, seier Eikenes.

- Men dersom det då ikkje er teke høgd for lågare trafikktal som følgje av ein eller fleire av desse faktorane, korleis vil det påverka samfunnsnytten i prosjektet?

- Dei ulike reiseføremåla er prisa ulikt i nytteutrekningane, så dette er med i den samfunnsøkonomiske nytten. Med bompengar blir nytten for samfunnet lågare. Staten, derimot, vil tena på det. Med ny veg blir det i tillegg ein del positive ringverknader som me ikkje har rekna inn i den samfunnsøkonomiske nytten, seier Eikenes. Forskar Morten Welde ved NTNU seier til Os og Fusaposten at bompengekostnaden bør vera synleggjort før vedtak om bygging av veg blir fatta. Likevel er saka altså på høyring (med høyringsfrist fredag denne veka) utan at dette er rekna inn.

- Når bompengane er høge, kan dette gi store utslag i samfunnsnytten. Difor er det viktig å synleggjera denne verknaden før det vert teke ei avgjerd. Viss samfunnet skal bruka fleire titals milliardar kroner på ein veg - pengar somm sjølvsagt også kan brukast på andre føremål som sjukehus, forsvar, utdanning etc., så må me ha eit godt anslag for kva nytte det er meininga at den nye vegen skal gi, seier Welde.

Signe Eikenes seier at bompengnivået vil bli avklara i neste fase; altså reguleringplanfasen. På kommunedelplannivå skal det "berre" avgjerast kva alternativ som skal med i den vidare planlegginga.

Samanlikninga med Hardangerbrua

Dersom det viser seg at trafikken over Bjørnefjordsbrua blir dempa, vil det ikkje vera første gong Statens Vegvesen har vore for optimistiske i trafikkanslaga. Eit år etter at Hardangerbrua var opna, viste det seg at det reelle talet var over 300 bilar lågare per dag enn anslaget.

- Kva tyder på at Vegvesenet treffer betre for Bjørnefjordsbrua, Signe Eikenes?

- Utrekningar av framtidig trafikk er ingen eksakt vitskap. Me har relativt gode modellar, men av og til bommar me noko. Me testar ut modell-utrekningane på 0-situasjonen (dagens situasjon). I dette prosjektet stemmer røynda bra med berekningane. Men me har likevel ingen garanti for at trafikken blir slik som reknestykket. Det er mange faktorar som spelar inn, seier ho.

På den positive sida viser ho til at fleire bompengefinansierte prosjekt har bomma med motsett forteikn - altså at prosjekta har blitt nedbetalt tidlegare enn kva ein trudde. Det gjeld m.a. Askøybrua, Nordhordlandsbrua, Trekantsambandet og Eiksundsambandet.