Ønsker vi egentlig Liv på Øyro?

Hva forventer folk? Skal man ha ro og stillhet bør man holde seg utenfor sentrumsområdet.

Hva menes med «liv på øyro»?



Slik jeg og mange andre ser det var sentrumsområde tidligere regulert til næring. Nå derimot består sentrum av leiligheter. Sant skal sies at det er blitt meget pent i sentrumsområde, men hvor blir det av «livet på øyro»?



For tiden har det vært en sak som mange av de voksne innbyggerene i bygden har gitt sterkt uttrykk for frustrasjon over, situasjonen rundt Solsiden. Solsiden er en av de få uteplassene der voksne folk kan gå ut for å kose seg, uten å måtte reise til Bergen.



Som de fleste har fått med seg pågår det en tvistesak mellom Solsiden og noen få beboere i område rund, der beboerne har fått støtte av kommunelegen. Kommunelegen uttaler at det er helseskadelig å bo der grunnet for høyt støynivå, men er det ikke tilfelle at støymålinger som er gjort holder seg innenfor hva som er tillatt?



Dersom det skulle være helseskadelig burde de det gjelder ikke kjøpe leilighet i sentrum. Jeg har selv bodd i sentrum i mange år uten at dette har virket inn på helsen min.



Kan skape presidens

Det har i mange år eksistert uteplasser som har skapt «liv på øyro» lørdagsnatt. Dette også lenge før leilighetene kom opp. Politikere og andre må forstå ringvirkningene dersom beboerne rundt Solsiden får gjennomslag ved at skjenkebevillingen skal stenge kl 0.30 og lokalene fra nå av skal stenge kl 1.00 på lørdagskveldene.



Solsiden vil ikke kunne overleve og må stenge dørene for godt. Slik det er i dag er det mange som bruker å gå på Peppes, Isushi eller andre plasser først for å spise. Peppes stenger tidlig og folk trekker mot Solsiden. Konsekvensen er at folk reiser til Bergen for å ta en helaften. Dette vil få konsekvenser både for restaurantene og ikke minst taxivirksomheten i Os.



Hvorfor skal ikke Osøyro kunne ha uteplasser som har lenge åpent når andre steder kan ha det? Man kan ta for eksempel Stord, der er det uteplasser som har åpent til både 03.00 og 04.00. Andre steder som Isdalstø, Austevoll, Tysnes, Askøy mfl., det bor folk i sentrumsområdene der også. Hvorfor skal ikke Os kunne få dette til?



Politikerne må gripe inn slik at innbyggerne for beholde Solsiden. Dette fordi vi er flere som mener at politikerne til dels er skyld i denne tvistesaken. Det tross alt de som har godkjent leilighetsbygging i sentrum. La ikke sentrumsområde bare bli en vakker park for beboerne i leilighetene uten at resten av innbyggerne i Os kan få nyte sentrum.



Skal sentrum være et stille og rolig boligstrøk eller et sentrum med «liv på øyro»?



Hilsen en sentrumsbeboer som liker at det er «liv på øyro»