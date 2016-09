For to år sidan flykta Ibrahim Satouf frå Syria til Noreg. I sommar vart syraren endeleg gjenforeint med kona Basma og dottera Hamida (3) i Eikelandsosen. No ønskjer familien å hjelpa andre.

Camilla Kvamme

camilla.kvamme@osogfusa.no

Familien kjem opphavleg frå Idlib-provinsen i Syria, og har fått merkja borgarkrigen tett på kroppen. Hamida, som fylte tre år for kort tid sidan, har levd storparten av livet sitt i eit krigsråka heimland. No går ho i barnehage i Eikelandsosen.

- Ho er i ferd med å læra seg norsk. I barnehagen et ho brunost, makrell i tomat og kaviar. Ho vil ikkje ha det heime. Der går det i syrisk mat, seier pappa Ibrahim og smiler.

Sjølv kom han til Fusa i april 2015, etter å ha sete nesten eitt år i mottak. Heile tida har han arbeidd med å få den vesle familien sin i tryggleik.

- Det har vore vanskeleg. Den eine månaden budde dei hjå familien min, den neste hjå familien hennar. Det har vore vanskeleg både for meg og for dei, fortel han.

Gjennom årets TV-aksjon ønskjer den syriske familien å hjelpa andre i konfliktfylte område i verda. Frå venstre: flyktningkonsulent Knut Venge, dagleg leiar for Fusa frivilligsentral, Bodil Samnøy, Basma, Hamida (3) og Ibrahim Satouf.

Initiativrik kar

For å halda seg i gjenge, og ikkje berre sitja heime åleine på ettermiddagstid, har Satouf arbeidd på Bunnpris, vore besøksven på Fusa bu- og behandlingssenter og vore til fjells med Fusa turlag.

- Ibrahim er ein positiv og initiativrik person. Det tok ikkje lang tid før han hadde orientert seg om dei ulike tilboda i kommunen, seier dagleg leiar hjå Fusa frivilligsentral, Bodil Samnøy.

- Etter berre to månader på Vaksenopplæringa i Eikelandsosen kom Ibrahim til meg og sa: Eg må ha noko å gjera. Eg har masse tid til overs. Dermed vart han besøksven på sjukeheimen, og har fått høve til å utvikla språket sitt mykje, legg Samnøy til.

- Eg har fått mykje hjelp. I Noreg og i Fusa. Eg ønskjer å gje noko tilbake som takk til heile lokalsamfunnet, seier Satouf.

- Å venta på familien sin, og på svar frå UDI, er utruleg keisamt. Då er det betre å ha noko å gjera, meiner han.

Frontar TV-aksjonen

Satouf har også meldt seg inn i Røde Kors, og i april i år gjennomførte han ein praktisk og teoretisk prøve i kvalifisert førstehjelp.

- Han stod med glans, fortel flyktningkonsulent Knut Venge.

Årets TV-aksjon går til Røde Kors. Ved hjelp av pengane som nordmenn samlar inn søndag 23. oktober, skal organisasjonen redda liv og gje omfattande helsehjelp til sivile råka av krig og konflikt i land som Syria, Libanon, Sør-Sudan, Afghanistan og Somalia. I Syria skal pengane gå til mat, vatn og medisinar.

- For syrarane som er att i landet er situasjonen fortvilande. Frivillige i Syria Røde Halvmåne jobbar, med støtte frå Røde Kors-rørsla, intenst med å gje livsviktig hjelp til dei sivile i det krigsherja landet, heiter det.

I Fusa er familien Satouf blant dei som frontar årets aksjon.

- Vi budde i eit opprørskontrollert område og var utsette for bombing både frå russarane og frå Assad-regimet, fortel Ibrahim Satouf.

Røde Halvmåne er den arabiske greina av Røde Kors. Utstyret dei har er dårleg, og i Idlib-provinsen til dømes, jobbar hjelpearbeidarane i ein svært utsett posisjon.

- Det hender at dei også vert bomba, fortel syraren.

- Familien Satouf har levt med krigen tett på seg. Dei forstår nødvendigheita av å rekkja ut ei hand. Gjennom TV-aksjonen er det enkelt, også for andre, å bidra, seier Samnøy.

Einaste familiegjenforeining så langt

Fusa kommune har sagt ja til å busetja 30 flyktningar i 2016, og minst 35 i 2017. I 2014 og 2015 tok kommunen i mot til saman 21 personar med flyktningbakgrunn.

Så langt er familien Satouf det einaste gjenforeiningstilfellet i Fusa. Å verta gjenforeint med familien er nemleg ein kronglete affære.

- Ein må verkeleg stå på. Flyktningane må betala alle utgifter sjølve. Ein skulle nesten tru at systemet var laga for nordmenn med mykje pengar, seier Venge.

I periodar har Satouf hatt tre jobbar for mellom anna å kunna betala for flybilletten frå Syria til Tyrkia, og frå Tyrkia til Noreg for kona og dottera.

- Eg har fått mykje hjelp. Både frå folk i kommunen, frå lærarane mine, frivilligsentralen og frå Knut, fastheld Satouf.

- Du har vore flink til å hjelpa deg sjølv. Det har vore ein vinn-vinn-situasjon, seier Samnøy.