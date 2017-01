Dessverre har Glenn Erik Haugland mye rett

Sentrale myndigheter er i ferd med å rasere naturen i Søre Øyane! Og mange lokale politikere her i Os står bare passivt og ser på - eller til og med heier på dem, skriver Elisabeth Jebsen Marek.

LESARBREV: Jeg har alltid vært redd for monsterbroen over Bjørnefjorden, men har enten tenkt "Den kommer sikkert ikke.." eller "Den skal jo gå i rør både i fjorden og i skjærgården, så det blir kanskje ikke så galt - hvis den i det hele tatt kommer.."

Og ikke så rart at jeg tenkte det når daværende ordfører Terje Søviknes sa i BT 24.08.2014: "Vi i Os er veldig samstemte på at det ikke skal føres en bro i land over Søre Øyane med brospenn og vei i dagen. Det er vi helt samstemte på".

Nåværende ordfører, Marie Elisabeth Lunde Bruarøy sa på et folkemøte for noen år siden at hvis broen kom i Søre Øyane, så skulle hun lenke seg fast.

Ikke rart både jeg og andre ble beroliget.

Mange andre jeg har snakket med har sagt: "Den broen kommer nå ikke i min levetid..."

Og det har de sagt enten de var 40 eller 80 år.

I det siste er jeg blitt redd for at den kommer i både din og min levetid - enten du er 20, 40 eller 80 år!

Hva er det vi mister?

Jeg er redd for at de barna som blir født etter 2020 aldri får oppleve den uberørte naturen og stillheten i Kobbevågen, aldri får oppleve den intense fuglekvitringen om våren, aldri får oppleve hegren som står urørlig i fjæresteinene og venter på sitt bytte, aldri får oppleve andemor med åtte unger. Se havørnen som fortærer sitt bytte på svabergene. Aldri får oppleve å feire solsnu i Kobbevågen; stå i stummende desembermørke og se solen komme krypende inn i dagen og vite at nå går vi mot lysere tider.

De vet hva de gjør

I Statlig kommunedelplan - konsekvensutgreiing fra Vegvesenet om nærmiljø og friluftsliv står det på side 143: "Alle alternativa har store negative konsekvensar for friluftslivet i Søre Øyane. Alternativ B, E, F som går i tunnel i Kobbavågen på Røtinga, skånar mest av skjergården for inngrep, sjølv om det er meir øydeleggande for sjølve Kobbevågen enn alternativ D som ligg i ytre delar av området."

Og på side 145: "Alle alternativ har store negative konsekvensar for friluftsområda i Søre Øyane. Alternativ B som går inn i lang tunell frå Kobbavågen på Røtinga mot Svegatjørn, er øydeleggjande for Kobbavågen".

Det er alternativ B politikerne i Os kommunestyre vil anbefale.

Kommunestyremøtet er 12. januar. Det er nå vi kan stå opp mot politikere som vil frata fremtidens generasjoner - fremtidens osinger - muligheter som vi selv har tatt som en selvfølge!

Jeg er ikke redd for å innrømme at jeg som grunneier har sterke interesser i å bevare naturen i Søre Øyane og i Kobbevågen - men som osing vil jeg tro at du også har det!

Høringsutkastet fra Vegvesenet skal behandles i kommunestyret 12. Januar. Jeg ser frem til å komme på kommunestyremøtet og høre debatten og argumentene. Møtet er åpent for alle som er interessert i saken og det går også an å ta kontakt med de folkevalgte i tiden før møtet.

Elisabeth Jebsen Marek

Grunneier

Kobbavågen