Ordførar Marie Bruarøy hylla på første møte

35-åringen frå Søre Øyane styrte sitt første møte i Søviknes sin stad i kveld. Jamvel opposisjonen stilte med blomar til den nye ordføraren.

Det var mange som nytta høvet til å gratulera Søviknes med den nye stillinga som olje- og energiminister i kommunestyret i kveld. Men minst like stor merksemd fekk ordførar Marie Bruarøy. Arbeidarpartiet var først ute med heideren.

- Det er ein merkedag i dag. Etter 17 år er det ein annan som sit i ordførarstolen enn Søviknes. Ordførar Bruarøy, me vil gratulera deg med det nye vervet, sa Tone Hepsøe (Ap) medan Helge Steinum overrakte ei blomehelsing.

Endeleg ein Høgre-ordførar

May Brit Harringstad Mjøs følgte tett etter med si helsing.

- Endeleg er me der. Dette er ein stor dag for Os Høgre, sa Harringstad Mjøs i sin gratulasjon.

Marie Bruarøy styrte sitt første møte med stø hand, godt førebudd og var nøye med tida. Sjølv takka ho kommmunestyret for helsingane, og for det gode møtet.

- Takk for at de gav meg ein god start, det set eg utruleg stor pris på. Eg gler meg til å sjå dykk på nyåret, det er ei spanande tid me har framfor oss, sa Bruarøy.

Store sko å fylla?

I ein samtale med Os og Fusaposten vart Bruarøy spurt om ho synest det er store sko å fylla etter Søviknes.

- Eg skal ikkje fylla nokon sko. Søviknes har hatt sin måte å styra på, og eg må finna min. Han har vore utruleg dyktig, og eg har lært kjempemykje av han. Mitt fokus er å vera ein ordførar for alle, og gjera kommunen til ein god plass å bu, seier Marie Bruarøy til lokalavisa.