Ordkrigen hardnar til før E39-møte

Os kommune skal gje høyringsuttale til Hordfast torsdag. Frontane er steile og tydelege før møtet.

Kommunestyret hadde saka oppe sist gong i 2013. Den gongen var det tydeleg tvil i dei fleste leirar. Indre eller midtre trasé låg i bordet, og Frp sin koalisjonspartnar Høgre landa på støtte til indre trase i sitt gruppemøte. Men med Terje Søviknes i spissen formulerte Frp eit anna alternativ - der ein ikkje konkret tok stilling til noko av alternativa. men la diverse føringar for båe alternativa. Blant desse vart det vedteke: "Ilandføring av bru i Os skal ikkje skje i Søre Øyane/Røttingen og via øyane innanfor, men leggjast til Halhjem/Bjørnatrynet. og vegen skal førast vidare i tunell mot

Moberg/Svegatjørn". Ein ringerunde utført av Os og Fusaposten etter kommunestyremøtet avslørte eit solid fleirtal for indre trasé dersom dette hadde blitt stilt opp mot midtre.

Opposisjonen gjer felles front

Tvilen som eksisterte i 2013, ser no ut til å vera som blåst vekk. Alle lokalavisa kontaktar er tydelege enten for eller mot. Glenn Erik Haugland (V) fortel at partia på opposisjonssida er så samkøyrde, at dei vil gjera felles front i kommunestyret torsdag.

- Opposisjonspartia har hatt eit møte om dette i forkant, og me er heilt samstemte, seier Haugland.

- De kjem til å fremja eit alternativt framlegg til vedtak?

- Ja, men eg kan ikkje røpa på førehand kva det kjem til å bli, seier han.

Det same inntrykket blir stadfesta ved å kontakta Arbeidarpartiet, MDG og KrF.

- Me var splitta i 2013, men no er det ei ny partigruppe, og me står samla i denne saka, seier Helge Steinum. - Me ser tydeleg korleis det gjekk med synspunktet frå posisjonen om at brua skulle gå til Bjørnatrynet. Det var urealistisk, seier gruppeleiaren.

Han legg til at den skjerminga av Øyane som fleirtalet vedtok i 2013, ikkje vil bli mogleg å gjennomføra sjølv om brua skal dykka ned i tunell.

- Det blir ein anleggsperiode på 10 år. Tenk berre på kor mykje stein som skal fraktast gjennom Søre Øyane via ein anleggsveg, seier Steinum.

- Ikkje no me skal seia ja eller nei til bru

Ut frå det lokalavisa får høyra frå kjelder i Frp og Høgre vil dei samstemmig koma med ein positiv høyringsuttale til KDP Stord-Os, men då med ein del tilleggspunkt.

- Både eg, Ståle, Emil og May Brit er samkøyrde i denne saka. Det me skal ta stilling til no er ikkje for eller mot bru over Bjørnefjorden. Det er alt vedteke på eit høgare nivå. Det me må gjera no er å koma med ein del føringar knytt til mest mogleg skånsam behandling av skjergarden og vern om verdfulle rekreasjonsområde, seier Marie Bruarøy.

Eirik André Hesthamar seier også at sjølve trasévalet er noko som ein berre må forholda seg til.

- Det må eg som alle andre forholda meg til. I tillegg vil me stø oss til det Plan- og bygningsutvalet kom fram til som tilleggspunkt til vedtaket, seier Hesthamar.

- Men det er no Os kommunestyre får høve til å seia si meining. I 2013 tok jo ikkje kommunestyret stilling til trasévalet?

- Os kommune har sagt si meining fleire gonger. Blant anna har me delteke i alle relevante forum og hevda vår meining der. Berre Venstre har valt å stå utanfor desse samarbeidsforaa, seier Hesthamar.

Gustav Bahus legg til at heile gruppa til Frp er einige, og at dei såleis vil stå samla på torsdag.

- Lite konstruktivt

Fleire i posisjonen kritiserer opposisjonen for å vera lite konstruktive når dei berre vil markera motstand i staden for å koma med reelle innspel til ein allereie valt trasé.

- Det er øydeleggjande. No må me bruka den makta me har fått til å gjera det beste ut av det, og koma med konkrete framlegg til det som ligg i bordet. Det er lite konstruktivt dersom opposisjonen berre skal ta opp att indre trasé på noverande tidspunkt, seier Emil Brimsholm (H).

Nils-Anders Nøttseter (MDG) kallar ei slik haldning for ansvarsfråskriving.

- Det overraskar meg ikkje at Brimsholm uttalar seg slik. Det er slik ein snakkar når ein vil sluntra unna sitt eige ansvar. I 2013 vart det sagt at ein ikkje ville ha ilandføring i Søre Øyane. Men det er jo det som ligg i bordet no. Skal dei akseptera ilandføring i Øyane likevel? I så fall forstår eg jo at dei går inn på detaljar i prosjektet. Men for oss som meiner at heile prosjektet er feil, og at totaliteten er elendig, så må me seia frå no. Dette er det einaste høvet me har til å seia frå. Det er jo det ein skal bruka ein høyringsrunde til, seier Nøttseter.