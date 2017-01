Os-tap mot serieleiar SVV

Som venta gjekk Os på eit tap mot eit stjernespekka og heilproft lag frå Statens Vegvesen (VVS) sist torsdag. Utfallet kunne likevel ha blitt eit anna om heimelaget sine spelarar hadde vore meir samkøyrde og fokusert på kvar motstandarane sitt mål eigentleg er, skriv Egil Haugland.

LESARBREV: Os sitt lag er som kjent i hovudsak samansett av glade amatørar. Unntaket er trekløveret Terje, Marie og Gustav. Dei lever eit proffliv og har i mange kampar dei siste åra briljert og sett motspelarar på ein hard prøve.

Os sitt kampoppsett var som venta sist torsdag. Backrekkja bestod av Sp, KrF, MDG og TvP, med V som siste skanse mellom stengene. På venstresida stilte eit noko ujamt Ap som tidvist synte fram storspel, men som i delar av første omgang synte vanskar med samspelet og sende fleire hasardiøse tilbakespel i eige forsvarsfelt. Under sidebyttet tok trenaren tak, bytta ut nokre spelarar, og frå då av viste Os si venstreside spel av høg klasse.

Som vanleg stilte Os med sitt sterkaste lag på høgresida. Terje og Marie er kjent for sitt gjennomførte samspel. Gustav er eit uromoment for ein kvar motstandar, - og typisk ein som er best utan ball.

Eit kapittel for seg sjølv

Dommartrioen var eit kapittel for seg sjølv. Hovuddommar var kommunalministeren frå Høgre, medan linjedommarane var samferdsleministeren frå Frp og tidlegare fylkesordførar frå H. Det var ingen tvil om kvar dommarane sin sympati låg, men som kjent er ingen kamp tapt før den er heilt ferdigspela.

SVV sitt lag er sett saman av spelarar med sikre kontraktar og gode bonusordningar. Dei er rutinerte, vant til å vinna og har sterke sponsorar i ryggen. Dei kom på banen sikre på å vinna, og det skulle syna seg at det ikkje var utan grunn.

Heimepublikummet stilte som vanleg trufast opp og vart vitne til gode duellar og overraskande taklingar på banen.

Bjødnatrynet-scoringa til Terje

Eit av dei største augneblinka under kampen stod Os si høgreside for. Tilbake på eigen banehalvdel spela Terje vegg med både Marie og Gustav før han galant finta vekk eit par SVV-spelarar, roterte fleire gonger rundt eigen akse og sende ei kanon på heil volley som gjekk over SVV sin keeper og rett i nettmaskene. Jubelen var stor blant Os-laget og heimepublikummet, og den eventyrlege prestasjonen vil for all framtid bli omtalt som Bjødnatrynet-scoringa til Terje.

SVV vart tydeleg overraska, men kom til hektene igjen og innleverte protest. Dommaren valte å annullera scoringa for off-side trass i at Terje sende ballen frå eigen banehalvdel. Forstå det den som vil, men dommarane er som kjent suverene, og frå no av virka det som om lufta gjekk ut or ballen til Os-laget.

Den på papiret så sterke høgresida viste ikkje lenger kampvilje, men vart meir å sjå på som tilskodarar som gav SVV si angrepsrekke fritt spelerom. Resultatet vart som det måtte bli: SVV fekk dei måla dei trengte for å gå sigrande ut av kampen.

Os sin toppstrateg, Terje, gjekk like før kampslutt or banen fordi han meldte overgang til Oljo. Oljeindustrien har som kjent i lang tid vore ein av SVV sine hovudsponsorar.

Kan gå på uventa tap

Mange spør seg no om toget er gått, men det er det sjølvsagt ikkje. Os må førebu seg på kampane som ligg framfor oss. SVV har synt ved tidlegare høve at dei kan gå på uventa tap etter å ha leia serien gjennom store delar av sesongen.

Os er ikkje det einaste laget som utfordrar SVV. E134 Haukeli og diagonalkameratane har også klåre ambisjonar. Det same har Skred og sikringslaget frå Voss. Vi kan difor vera trygge på at siste ord enno ikkje er sagt.

Dersom vi møter eit nytt og mindre partisk domarpanel etter valet til hausten, og får ei langt meir kampvillig høgreside på banen neste gong vi møter SVV, kan kamputfallet fort bli eit anna enn tilfellet var sist torsdag. Det gjeld å halda motet oppe og gjera dei rette vala framover.

Egil H. Haugland

Frittgåande sportsjournalist