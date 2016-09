Osfest-støtta støttast av fylkesmannen

Fylkesmannen kan ikkje sjå at Os formannskap si avgjerd om å støtta Osfest med 500.000 kroner var ulovleg.

Det var i vår at kommunerepresentantane Nils-Andre Nøttseter (MDG), Bjørn Terje Bøe (MDG), Terje Sperrevik (TvS), Tone Hepsøe (AP, Gisle Hesledal (Ap) og Siren Tømmerbakke (Sp) krevde lovlegheitskontroll av Os formannskap sitt vedtak om å støtta Osfest med 500.000 kroner.

No har fylkesmannen handsama saka. I brevet til Os kommune, som er datert 1. september, slår han fast at handteringa av Osfest-støtta er lovleg.

Godt å få slått fast

Ordførar Terje Søviknes måtte sjølv svara for kritikken i vår. Mellom anna vart han anklaga for å ha vore ugild som sakshandsamar. No føler han seg glad for støtta frå fylkesmannen.

- Eg har vore trygg på at ting vart gjort rett i denne saka. Likevel er eg glad for å få kunna prova dette ved at ein ekstern instans no har sett på saka. Det er godt å få slått fast at me gjorde ting rett, konstaterer Søviknes.

Han meiner det vart litt mykje styr kring denne saka.

- I ettertid kan ein seia at det vart litt sånn "stor ståhei for ingenting", men slik er det no av og til, seier ordføraren.

Om framtidig støtte til Osfest seier han dette:

- Det er som er viktig er at ein får alle momenta på bordet før ein gjennomfører vedtak. Det vil me også gjera ved neste korsveg. Men at Osfest på ny kan få støtte frå Os kommune ser eg på som svært så sannsynleg, avsluttar Søviknes.