Osfests nye strategi er fokus på ungdomen

Responsen etter at namn som Madcon, Julie Bergan og Postgirobygget er sleppt, har vore veldig positv, fortel primus motor i Osfest, Tor Egil Hylland.

- Stemninga er god. Det er utruleg spanande, seier Hylland.

Har lagt til side sin musikksmak

Festivalleiarane tek sjølvkritikk for at programmet ikkje alltid har vore nok retta mot ungdom, og seier at festivalleiinga ikkje kan peika på andre enn seg sjølv for at ungdomen til tider har uteblitt, eller berre har valt å sjå éin konsert før dei har forsvunne frå grusplassen ved ungdomsskulen. I år skal det bli heilt andre bollar. Fredagen er tiltenkt ungdom, men Hylland har jobba hardt for å få artistane til å passa også for vaksne.

- Både fredag og laurdag er det artistar for ungdom, men spesielt fredagen. Dette er artistar som også appellerer til dei vaksne. Som eg har sagt før, eg gler meg stort, seier Hylland.

I arbeidet med programmet, har Hylland lagt til side si musikksmak og lytta til andre.

- Det er nok ei utfordring for mange festivalar, at dei som bookar ikkje heilt klarer å leggja til side sin musikksmak. Ein gløymer at ein lagar noko som skal vera for alle andre. Eg har snakka med ungdom, vaksne, agentar og bransjefolk, og etter sjølv å ha høyrt på desse artistane over lengre tid, tykkjer eg at det høyrast bra ut, seier Hylland og smiler.

Næringslivet verkar positive

Det er ikkje berre publikum som er positive. Næringslivet verkar vera klare for å støtta festivalen.

- Eg er blitt kontakta av fleire som har beklaga seg for at vi ikkje har kontakta dei, og dei seier at dei ønskjer å bidra. Eg har ikkje kapasitet til å kontakta 2.000 verksemder. Vi jobbar i desse dagar med ei masseutsending til verksemder i Os om å kjøpa billettpakkar og slikt, seier Hylland og held fram:

- Kvar dag sidan fjorårets festival, har eg jobba mot årets festival. Magekjensla er god.

Billettsalet starta tidleg, og salet går godt. Men til sjuande og sist er ein avhengige av at publikum stiller på festivalen.

- No føler eg at vi har gjort ein god jobb. Då er det opp til publikum å stilla, seier Hylland og smiler.