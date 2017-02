Overskot på 40,1 millionar

Driftsrekneskapen for Os kommune viser eit overskot på 40,1 mill. kr for 2016.

Resultatgraden er på 4,6%.

- Det gode resultatet skuldast i første rekke høge skatteinntekter, men avkastning på finansporteføljen og lågare utgifter til pensjon bidrar og til resultatet, opplyser ordførar Marie E. L. Bruarøy.

Rekneskapen er ikkje revidert.

- Vi er naturleg nok svært stolte over å kunne presentera eit slikt resultat, og nyttar høvet til å takka kvar og ein tilsett i Os kommune for den gode innsatsen for innbyggjarane våre, kommenterer Bruarøy.