Øystein Havsgård svarer på kritikken

Førre veke meinte mange fusingar at strø/salte-bilane ikkje var tidleg nok ute. Øystein Havsgård forklarer at Fusa kommune ikkje har råd til førebyggjande salting.

I saka «Telefonstorm etter sein salting» var det fleire i Fusa som tok til orde for at saltinga ikkje var god nok korkje på kommunale eller fylkeskommunale vegar onsdag morgon. Fleire kom seint på jobb etter at eit plutseleg vêromslag gjorde slaps og vatn om til såpeglatt is. Medan Statens Vegvesen fekk svara på kritikken, kom ikkje leiar for teknisk drift, Øystein Havsgård, til orde, då han ikkje tok telefonen.

- Burde undersøkt

Havsgård reagerer for det første på at Os og Fusaposten ikkje undersøkte kvifor han var utilgjengeleg denne dagen.

- Mange vil lesa det som om eg ikkje brydde meg med å snakka med avisa. Faktum er at eg var heime med influensa heile veka. Ein enkel telefon til kommunens sentralbord kunne avklara årsaka til at eg ikkje var tilgjengeleg, seier Havsgård.

Fusa har ikkje råd

Han vedgår at det kan sjå ut til at fleire, inklusive Fusa kommune, kunne gjort ein betre jobb.

- Kommunen har rutinar for utkalling av entreprenørane som utfører strøinga, både innafor og utanfor arbeidstid. Desse kunne vore betre fylgt opp denne gongen, og det skal me gå gjennom, seier Havsgård.

Samtidig understrekar han at dette var spesielt utfordrande vêrtilhøve.

- Når det først er mildvêr på kvelden og deretter kaldare neste morgon, er det utfordrande å unngå at det frys på vegane. Fusa kommune har heller ikkje ressursar til å driva førebyggjande salting slik vegvesenet gjer, me må nøya oss med å strø når det er blitt, eller er i ferd med å bli, is på vegane, seier Havsgård.